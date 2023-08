Czy wybaczona zdrada może być powodem rozwodu? Po czyjej stronie stoi sąd?

Karolina Burda Życie i styl

Zdrada to spory bagaż emocjonalny dla małżeństwa, nawet takiego z długim stażem. Mimo sprawionych sobie przykrości niektóre pary podejmują się naprawy związku. Co w przypadku, gdy później dojdzie do rozwodu? Czy sąd może uznać wybaczoną wcześniej winę, jako powód rozstania?

Zdjęcie Zdrada często przyczynia się do rozwodu / materiał zewnętrzny @anton-estrada / Getty Images