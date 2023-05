Zaburzona komunikacja w związku, unikanie bliskości czy też późne powroty do domu - to tylko niektóre sygnały, które powinny zacząć wzbudzać nasze podejrzenia. Czasami po prostu czujemy, że coś w naszym związku uległo zmianie, ale nie do końca potrafimy stwierdzić, co stanowi problem. Może jednak okazać się, że partner przestał żywić do nas uczucia.

1. Brak komunikacji, ale i brak kłótni

Pierwszym wyraźnym sygnałem, który informuje o tym, że partner stracił nami zainteresowanie, jest brak komunikacji. Jeśli jednak ona występuje, ale dostrzegasz, że partner jest sfrustrowany rozmową lub odnosi się do ciebie z pogardą czy też gniewem, to moment, w którym powinna zapalić ci się czerwona lampka. Sygnałem alarmowym może być też brak kłótni, które są nieodłącznym elementem relacji z drugą osobą, a także sposobem na rozwiązywanie konfliktu. Brak kłótni może wiązać się z brakiem woli walki o związek, a także z utratą zainteresowania i determinacji.

Zdjęcie Brak komunikacji to pierwszy znak zwiastujący, że partnerowi nie zależy już na związku / 123RF/PICSEL

2. Przestaje brać pod uwagę twoje uczucia

Kolejnym sygnałem może być fakt, że partner przestaje troszczyć się o nasze uczucia. Jeśli próbujemy wyjaśnić, że coś nam nie odpowiada, ale nasz komunikat spotyka się z lekceważeniem czy brakiem empatii, możemy domyślić się, że partnerowi nie zależy już na nas. Przejawia się to również zaniedbaniem wspólnego czasu. W takich sytuacjach możemy zauważyć, że partner coraz więcej myśli o sobie, robi plany, w których nie ma dla nas miejsca, a także nie pyta nas o zdanie w wielu kwestiach.

3. Przestaje wypowiadać słowa miłości

To bardzo przykry i trudny moment, gdy partner przestaje wyrażać swoje uczucia w związku. Brak szczerości, brak rozmowy i zamykanie się na siebie nawzajem tylko potęguje dystans, który może prowadzić do zerwania. Gdy słowa takie jak "kocham cię", czy "jesteś dla mnie ważna" odchodzą w zapomnienie to sygnał, którego nie należy lekceważyć. O poważnych problemach w relacji informują również takie znaki jak brak zainteresowania tym, co robimy lub też brak troski o nasze bezpieczeństwo.

4. Brak bliskości oraz namiętności

Przestajecie się przytulać, całować, a wszelkie miłosne gesty odchodzą w niepamięć. Kiedy patrzysz mu w oczy, on odwraca wzrok. Utrata intymności w związku to przykry znak, który świadczy o tym, że partner przestał nas kochać lub myśli o innej kobiecie. Jeśli odczuwasz, że chemia między wami wygasła, a jakiekolwiek zbliżenia, które starasz się inicjować, spotykają się z odmową lub całą listą wymówek to właściwa pora na rozmowę.

Zdjęcie Brak ochoty na zbliżenia może wynikać także z problemów emocjonalnych w związku / 123RF/PICSEL

5. Podkreśla twoje wady, zaczynasz czuć się niewystarczająca

Bez względu na to, co robisz, partner wciąż wytyka ci twoje błędy. Zaczyna wypominać ci, co powinnaś zmienić lub co robisz źle. Czasami traktuje cię tak, jakby chciał, abyś była kimś zupełnie innym. Zaczynasz czuć się niewystarczająca. To jasne sygnały, dzięki którym możemy domyślić się, że nasz partner myśli już o innej kobiecie, i próbuje nas do niej porównać.

Te przykre uczucia i sytuacje to znaki ostrzegawcze, których nie powinnyśmy lekceważyć. Jeśli w związku zaczynasz czuć się niewystarczająco, a zachowanie i słowa partnera zaczynają cię ranić, to moment na rozmowę. Może okazać się, że zachowanie partnera wynika z innych problemów w jego życiu, a walka o związek jest wciąż możliwa.