Czym jest blizna miłości?

Polska znajduje się w rankingu w Europie pod względem odsetków cięć cesarskich. Wynosi on 42,2 proc., podczas gdy średnia europejska to 27 proc.

Wiele kobiet nie akceptuje blizny, która zostaje po cesarskim cięciu i stara się ją ukryć, a niekiedy nawet usunąć za pomocą zabiegów laserowych. Ale nie zawsze tak jest. Pewna położna z Utah w 2016 roku postanowiła przekonać, że ślad po cesarce jest powodem do dumy. Opublikowała na Instagramie zdjęcie blizny po cesarskim cięciu i podpisała je: "Every C-section scar is a mark of love", czyli "Każda blizna po cesarce jest śladem miłości".



Dla niektórych kobiet blizna po cesarskim cięciu jest blizną miłości, która każdego dnia przypomina im, że sprowadziły na świat nowe życie.



To właśnie oznacza dla mnie sprowadzenie życia na ten świat. Po tym, jak nie udało mi się urodzić w naturalny sposób, zaakceptowałam moje dwa cesarskie cięcia i na zawsze będę dumna z tego, co osiągnęło moje ciało i z pięknych dzieci, które mi dało. To najfajniejsza blizna, jaką kiedykolwiek będę miała.

- opisała swoje doświadczenia z cesarskim cięciem i uczucia, które ma w stosunku do blizny Instagramerka.



Instagram Post

Cesarskie cięcie nie czyni mnie w mniejszym stopniu kobietą, nie jestem też przez to gorszą matką. Nosiłam moje dzieci przez dziewięć miesięcy i zrobiłam to, co musiałam zrobić, aby moje dziecko przybyło bezpiecznie na ten świat.

- podzieliła się swoimi przemyśleniami inna kobieta.



Instagram Post





Cesarka nie jest pójściem na łatwiznę

Często można spotkać się z przekonaniem, że jeżeli cesarskie cięcie nie było wynikiem konieczności ratowania życia matki lub dziecka, a było wcześniej zaplanowane na prośbę ciężarnej, to wybrała ona drogę na skróty. Lęk przed naturalnym porodem jest zupełnie normalnym zjawiskiem, a niekiedy wiąże się wręcz z fobią przed naturalnym porodem, czyli tokofobią.



Poród przez cesarskie cięcie ma zatem nie tylko ratować życie matki i dziecka, ale też być pomocą dla rodzącej. A blizna, która po nim pozostaje może być znakiem jej siły i miłości do dziecka i swojego ciała, które tak wiele zniosło.



