- Trzeba palić wszystkim, oczywiście poza oponami i tymi podobnymi rzeczami, bo po prostu Polska musi być ogrzana - powiedział Jarosław Kaczyński na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu.

Zatem, czym można palić zgodnie z obowiązującymi przepisami? Określa to ustawa antysmogowa.

Należy pamiętać, że palenie w piecu słabej jakości opałem, nie mówiąc już o oponach czy plastikowych butelkach, szkodzi nie tylko środowisku, ale przede wszystkim nam samym. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach, są rakotwórcze i stanowią zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Zdjęcie Zanieczyszczone powietrze może być przyczyną spadku oczekiwanej długości życia Polaków/Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Nadal to domowe piece są jednym z głównych dostawców szkodliwych pyłów zawieszonych wprost do naszej atmosfery. Jak wiadomo, sytuacja pogarsza się co roku w sezonie grzewczym.

Do marca 2022 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie.

Czym legalnie można palić w piecu?

węglem kamiennym (im grubszy węgiel, tym lepszy)

niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem

ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi

brykietami ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi różnego rodzaju

Czym nie wolno palić w piecu? Lista zakazanych rzeczy

muł węglowy, słabej jakości węgiel

tworzywa sztuczne

odpady, opony, pudełka po lakierach

drewno malowane, lakierowane, impregnowane

płyty meblowe, panele podłogowe

podkłady kolejowe i słupy drewniane

kolorowy papier

Co grozi za spalanie niedozwolonych i niebezpiecznych odpadów?

Straż Miejska oraz uprawnieni urzędnicy mogą skontrolować, czym palimy w piecu. Zgodnie z przepisami osoby prywatne mogą być kontrolowane w godzinach od 6.00 do 22.00, a w firmach kontrola może odbywać się przez całą dobę. Do kontroli wykorzystuje się m.in. drony, kamery termowizyjne oraz mierniki pyłów zawieszonych.

Jeśli urzędnicy stwierdzą, że zastały naruszone przepisy, osoba kontrolowana można dostać mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może być także skierowana do sądu (kara aresztu albo grzywny do 5000 zł)