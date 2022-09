Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

Ciężko jest jednoznacznie określić dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego w blokach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 2007 roku jest to "okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów".

Wszystko więc jest uzależnione od temperatury panującej na zewnątrz. W wielu przypadkach jest to decyzja podejmowana zazwyczaj przez zarządcę obiektu. Inaczej to wygląda w domach jednorodzinnych, gdzie jest to jedynie kwestia indywidualna. Warto jednak jak najwcześniej zadbać o wszelkie sprawy związane z sezonem grzewczym. Oto o czym należy pamiętać.

Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego?

Przed sezonem grzewczym przede wszystkim powinien zostać przeprowadzony przegląd kominiarski. Wszystko po to, by przeczyścić oraz udrożnić przewody kominowe i upewnić się, że komin jest szczelny. Warto o tym pamiętać ze względów bezpieczeństwa. Odpowiednio przeprowadzone badanie stanu technicznego pozwoli zapobiec pożarom i wybuchom.

Nie można zapomnieć o przeglądzie kotła i konserwacji instalacji grzewczej. Sprawdzenie stanu technicznego i przeczyszczenie wszelkich podzespołów pozwoli uniknąć awarii podczas sezonu grzewczego, a także poprawi wydajność pracy kotła oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa. Niezbędne jest również skontrolowanie ciśnienia wody w instalacji.

Co roku odnotowuje się setki zatruć tlenkiem węgla. By temu zapobiec, konieczna jest m.in. regularna kontrola urządzeń grzewczych przez fachowca. Poza tym warto zainwestować w czujniki czadu, które wykryją nawet najmniejsze stężenie toksycznej substancji w pomieszczeniach.

Przed zbliżającym się sezonem grzewczym trzeba zadbać o kaloryfery. Mowa tu o ich odpowietrzeniu. Bez tego nie będą odpowiednio działać, a nagrzewanie będzie słabe bądź nierównomierne. W nowych kaloryferach zazwyczaj są specjalne odpowietrzniki, natomiast w przypadku nieco starszych grzejników konieczne będzie użycie odpowiedniego klucza, by powietrze mogło się z nich wydostać.

By kaloryfery wydajniej działały, konieczne jest również dokładne umycie ich z zewnątrz i pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń oraz kurzu. Należy również pamiętać o wyczyszczeniu kratek wentylacyjnych.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

W tym roku rachunki za ogrzewanie wzrosną kilkukrotnie, a to oznacza, że wielu Polaków już teraz zastanawia się, jak zaoszczędzić. Warto mieć na uwadze, że ciepło z domu lub mieszkania ucieka głównie przez okna. Szacuje się, że jest to nawet 25 proc. energii cieplnej.

Można jednak temu zapobiec za pomocą śruby dociskowej, która znajduje się głównie w plastikowych oknach. Wystarczy przekręcić ją odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, by zwiększyć docisk okna. Dzięki temu ciepło nie ucieknie na zewnątrz, a zimne powietrze nie dostanie się do pomieszczeń.

Poza tym trzeba pamiętać, by wokół kaloryferów znajdowała się wolna przestrzeń. Zaleca się, by odległość od mebli liczyła minimum 10 cm. Za sprawą odsłoniętych grzejników ciepło będzie się równomiernie i swobodnie rozprzestrzeniać.

Chcąc zaoszczędzić na rachunkach, warto również zadbać o odpowiednią temperaturę w domu. Przyjęło się, że jest to zakres od 18 do 24°C, ale wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Wiele osób poleca obniżenie temperatury w pomieszczeniach nawet o jeden stopień. Dzięki temu różnica w odczuwaniu ciepła będzie niewielka, a rachunki znacznie mniejsze. Ponadto zaleca się obniżanie grzania nawet o trzy stopnie w momencie wychodzenia z domu.

