Nowojorscy policjanci aresztowali mężczyznę, który wszedł do jednego z lokali sieci McDonald's i wszczął awanturę. Czarnoskóry gość restauracji zaczął popychać zgromadzone w niej osoby, krzyczał i nie reagował na żadne prośby i próby uspokojenia go. Najgorsze jest jednak to, co stało się chwilę później!

Zobacz również: Bezdomni poprosił internautów o telewizor. Odpowiedzi mogą zadziwić

Przerażające sceny w McDonald's! O włos od tragedii!

W sieci krąży nagranie z jednej z nowojorskich restauracji sieci McDonald's, na którym widać mężczyznę w szale, który awanturuje się i zaczepia innych gości. Możliwe, że chciał on złożyć zamówienie poza kolejnością, a gdy to się nie udało, postanowił okazać wszem i wobec swój gniew.

Reklama

Awanturnik zaczął szarpać się z innymi gośćmi restauracji, a ci okładali go pięściami. Na pozór nie robiło to na mężczyźnie większego wrażenia, a wręcz wyglądało jakby się uspokoił i planował opuścić lokal. Tak się jednak nie stało!

W pewnym momencie oswobodzony 31-latek sięgnął do plecaka i wyciągnął z niego siekierę, którą zaczął wymachiwać na wszystkie strony. Awanturnik dalej podchodził do gości, zaczepiał ich, a nawet bił, jednocześnie demolując lokal i niszcząc stoły.

Zgromadzeni goście i pracownicy restauracji starali się uspokoić mężczyznę i w końcu postanowił on opuścić lokal, zabierając ze sobą rower. Agresor odpowie jednak za swój dziki atak szału - Michael Palacios został szybko zatrzymany, a poczynione przez niego szkody oszacowano na tysiące dolarów. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas tej niespodziewanej bójki.

Zobacz również:

To, co widzisz na obrazku ujawnia kluczową część twojej osobowości