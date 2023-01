Spis treści: 01 Daria Górka odchodzi z TVN24

02 Daria Górka: kim jest

03 "Aż do śmierci". Poruszająca książka Darii Górki

Dziennikarka Daria Górka żegna się z TVN24. W mediach społecznościowych znana dziennikarka zamieściła wpis, w którym wyjaśnia powody swojej decyzji.

Daria Górka odchodzi z TVN24

- Nieczęsto rzuca się pracę, którą się kocha. Dlatego wybaczcie mi, że tak długo na ten temat milczałam - zaczęła swój wpis na Instagramie Daria Górka.

- Nie było też oficjalnych maili, podziękowań i pożegnań, ale podziękować chcę... Za 8,5 roku mojej pracy w TVN24, za szkołę zawodu i życia, za wszystko, czego się nauczyłam i wszystkim, którzy sprawili, że dziennikarstwo to moja grupa krwi - wyznała dziennikarka i dodała:

Reklama

- Grupy krwi nie zmieniam. Obiecuję. Ciąg dalszy nastąpi - podsumowała tajemniczo dziennikarka.

Instagram Post Rozwiń

Daria Górka: kim jest

Daria Górka z TVN24 była związana od ponad 8 lat. W listopadzie 2016 roku została laureatką nagrody im. Dariusza Kmiecika za reportaż roku. Wygrała dzięki materiałowi "To była świadoma decyzja prof. Chazana, że nasze dziecko będzie umierało w cierpieniach".

Instagram Post Rozwiń

Dziennikarstwo nie jest jednak jej jedyną pasją - jako mała dziewczynka zaczęła trenować taniec towarzyski, wielką miłością darzy również teatr. Jak przyznała kiedyś, dziennikarstwo wybrała dlatego, bo łączy ono sferę artystyczną z intelektualną.

Zobacz również:

Anna Wendzikowska żegna się z "Dzień Dobry TVN". "Uroniłam kilka łez"

Zaskakujące wyznanie Marcina Prokopa

Jest absolwentką dziennikarstwa i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze dziennikarskie szlify zdobywała w Radiu Kolor, Gazecie Wyborczej Trójmiasto i na antenie studenckiej telewizji Uniwerek TV.

W TVN jako reporterka "Czarno na białym" pokazywała prawdziwą rzeczywistość. Górka była również prezenterką programów takich jak "Dzień na świecie", "Fakty o świcie" czy "Alarm dla Ziemi". W TVN24 BIS przedstawiała wiadomości ekonomiczne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdanowicz pomiędzy wersami": Historia Wonderfull - dziewczyny, która uciekła ze Sierra Leone INTERIA.PL

W 2018 roku poślubiła swojego długoletniego partnera Marka. Ślub pary odbył się w jej rodzinnym Tczewie.

- Są takie momenty gdy rzeczywistość jest daleko przed marzeniami ! Niech ta bajka trwa -napisała na Instagramie dziennikarka.

Instagram Post Rozwiń

Jakie są kolejne plany dziennikarki? Obserwatorzy jej konta na Facebooku z pewnością zauważyli, że pracuje nad swoją drugą książką. Daria Górka nie zdradziła jeszcze, jaki będzie jej temat.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Kim Kardashian podbija Harvard. Na tę okazję wybrała garnitur polskiej projektantki

"Aż do śmierci". Poruszająca książka Darii Górki

Pierwsza książka "Aż do śmierci" była głosem oddanym kobietom, które nigdy go nie miały. To historie kobiet, które dotarły do własnych granic i z ofiar przeistoczyły się w katów.

Reporterka TVN24 przedstawiła wnikliwą analizę życia ofiar przemocy domowej. Górka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego krzywdzone kobiety latami tkwią przy swoich oprawcach.

"Przez lata zamiast pocałunków od męża otrzymywały uderzenia w twarz, a zamiast czułych słów słyszały wyzwiska. Były bite, kopane, poniżane, zastraszane, okaleczane i zmuszane do prostytucji. Taki los zgotowali im ich mężowie i partnerzy, ci sami, którzy wielokrotnie wyznawali im miłość" - czytamy w opisie książki.

***