DIOZ pokazał drastyczne zdjęcia z interwencji. Bród, głód i szkielety

Właśnie trwa interwencja u rolnika z województwa łódzkiego… Co kryją zamknięte obory? Zwierzęcy dramat!!! Świnie w wystającymi żebrami to symbol tej interwencji. Aby doprowadzić lochę do takiego stanu, trzeba być MISTRZEM OKRUCIEŃSTWA! Właśnie tacy „rolnicy” boją się nas - organizacji, które ujawniają takie patologie! Właśnie dlatego, że ujawniany takie patologie, ministerstwo rolnictwa chce ograniczyć nasze uprawnienia do ratowania zwierząt. Bo przecież według ministra nikt tak nie dba o zwierzęta jak rolnik, a organizacje to „ekoterroryści”