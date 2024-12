Każdy z nas doświadczył samoistnych pobudek o dokładnie tej samej porze. Kiedy kilka nocy z rzędu organizm przerywa sen dokładnie o tej samej godzinie, zaczynamy zastanawiać się, czy czuwa nad nami jakaś dziwna siła, a może nasze ciało czegoś od nas potrzebuje? Wiele osób nastawionych na odczuwanie przeróżnych energii tłumaczy to obecnością duchów lub pozaziemskich wibracji, ale naukowcy zbadali to zjawisko i nie ma ono nic wspólnego z czarami. Eksperci od snu tłumaczą, że najczęściej przebudzamy się około godziny 4:00 nad ranem . Ma to związek, z tym że (według badań) zasypiamy ok. godziny 23:00, a pierwsza faza głębokiego snu kończy się po około 5 godzinach od zaśnięcia. Przechodząc w lżejszy sen, często następuje przebudzenie całkowite. Wtedy właśnie wpatrujemy się pytająco w zegarek, który kolejny raz wskazuje tę nieszczęsną 4:00. Ale oprócz tego istnieje jeszcze kilka możliwych powodów natarczywych codziennych pobudek przed właściwą porą wstawania do pracy czy szkoły.

Częstym czynnikiem prowadzącym do pobudek w środku nocy jest niewłaściwa dieta. Przed położeniem się do łóżka, unikajmy ciężkostrawnych posiłków, alkoholu i cukru. Wahania tego ostatniego mogą doprowadzić do regularnych zakłóceń marzeń sennych. Należy także pilnować odpowiedniej podaży magnezu, który, jak udowodniono, ma spory wpływ na to, jak i ile śpimy. Wstawanie regularnie o tej samej porze może także świadczyć o potrzebie opróżnienia pęcherza. Zastanów się więc, czy przed zaśnięciem nie wypijasz zawsze tej samej ilości wody lub herbaty. Należy zakończyć spożywanie wszelkich płynów przynajmniej dwie godziny przed położeniem się do łóżka, by uniknąć nocnej potrzeby skorzystania z toalety.