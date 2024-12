Przeciętnie potrzebujemy od 7 do 9 godzin niezakłóconego snu, by nasz organizm mógł się zregenerować. Dzięki nocnemu odpoczynkowi lepiej funkcjonujemy w ciągu dnia, mniej chorujemy, a nasza koncentracja działa na najwyższych obrotach. Typowy cykl snu trwa 90-110 minut i dzieli się na dwie fazy:

Ciekawostką, o której nie każdy wie, jest fakt, że podczas REM nasz mózg jest tak samo, a nawet bardziej aktywny jak w ciągu dnia, gdy nie śpimy . Hipokamp i ciało migdałowate, odpowiadające za pamięć i nasze emocje wykazują aktywność niemal na pełnej mocy i to wyjaśnia realność snów. Niestety, tego rodzaju sny najczęściej nie są przyjemne, a w dużej mierze zaliczane są do koszmarów. Czy to wypadek, śmierć czy traumatyczna sytuacja - naukowcy są zgodni, że rzadkością są "żywe sny" o tematyce beztroskiej czy szczęśliwej. To z kolei wynika z faktu, że śnimy realniej, gdy w naszym życiu trwa okres wzmożonego stresu.

Jeżeli realistyczne koszmary nie dręczą nas wyjątkowo często i nie do tego stopnia, by pojawiły się z ich powodu fobie czy też napady lęku, a jesteśmy ciekawi, co nasz mózg chce nam powiedzieć za ich pośrednictwem, duet psychologów Phyllis Koch-Sheras i Peter Sheras przygotował techniki, które uspokoją i wyprowadzą nas spod oszałamiającego wrażenia "żywego snu", uporządkują jego przebieg i mogą pomóc nam go zrozumieć, co przełożyć może się na brak powtarzalności nieprzyjemnego koszmaru.