Badania prowadzone przez American Academy of Sleep Medicine wskazują, że optymalny czas na wstawanie dla większości osób przypada między 6 a 7 rano . W tym czasie organizm naturalnie przygotowuje się do przebudzenia, obniżając poziom melatoniny i zwiększając produkcję kortyzolu - hormonu, który odpowiada za pobudzenie organizmu.

Naukowcy wyróżniają trzy główne chronotypy, które wpływają na to, kiedy najlepiej jest wstawać. Są to tzw. "lwy" (osoby wstające wcześnie), "sowy" (nocne marki) i "wilki" (najbardziej aktywne w godzinach popołudniowych). Badania opublikowane w czasopiśmie Nature Communications sugerują, że to geny odgrywają dużą rolę w ustalaniu chronotypu, co oznacza, że niektórzy z nas są po prostu "zaprogramowani", by wstawać później lub wcześniej.