Dlaczego nie powinniśmy pić wody z plastikowych butelek?

Nasza cywilizacja plastikiem stoi — produkujemy go w takiej ilości, że plastikowe śmieci trafiły już w każde miejsce na naszej planecie, nie wyłączając Rowu Mariańskiego. Poza tym, że plastik jest zagrożeniem dla życia “naszych braci mniejszych" w oceanach i na lądzie, ma także negatywny wpływ na nas samych. Powody, by zrezygnować z picia wody z plastikowej butelki, można mnożyć. Wymieńmy te najważniejsze.

Plastikowe butelki wydzielają produkty rozkładu plastiku do naszej wody

Jeśli rozgrzejemy naszą butelkę z wodą, na przykład na słońcu lub w rozgrzanym samochodzie jej plastikowy materiał może uwolnić do wody związek Bisfenol A (BPA) lub Bisfenol S (BPS). Pewne badania wskazują, że nawet małe ilości BPA i BPS mogą mieć wpływ na działanie naszego układu hormonalnego. W swojej budowie przypominają one bowiem estrogen.

Wysoki poziom BPA we krwi może również obniżyć płodność - zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Badania przeprowadzone w 2013 roku wskazują, że BPA, imitując estrogen, wpływa na rozwój ciąży, zapłodnienia i zagnieżdżenia się zarodka w macicy.

Bisfenol A może również zwiększać ryzyko rozwinięcia się chorób serca.

Plastikowe butelki mogą być schronieniem dla drobnoustrojów

Wiele osób decydujących się na picie wody z plastikowej butelki, chce równocześnie dbać o ekologię i jednego opakowania używać przez długi czas, po prostu dolewając wody. Jest to pomysł wart stosowania, ale nadają się do tego o wiele bardziej butelki szklane i metalowe. Po jakimś czasie na plastikowej powierzchni wnętrza butelki pojawiają się bowiem mikroszczeliny, które są doskonałym schronieniem na przykład dla bakterii.

“Woda mineralna" w plastikowych butelkach nie jest wcale mineralna

Często gdy decydujemy się na zakup taniej wody w plastikowej butelce, kupujemy tak naprawdę zwykłą kranówkę, jedynie sztucznie uzupełnianą minerałami i umiejętnie sprzedawaną za pomocą reklamy.

Plastik jest szkodliwy dla środowiska

O tym wspomnieliśmy już wcześniej, ale warto powtórzyć. Z masy plastiku, jaką produkujemy, jedynie 1 proc. nadaje się do ponownego wykorzystania. Wciąż większość opakowań plastikowych ląduje na śmietniku.



Wszystko wskazuje więc na to, że warto wrócić do sprawdzonych szklanych butelek i użytkować je jak najdłużej.



