Upwelling to proces, w którym zimne, bogate w składniki odżywcze wody z głębin oceanu są wynoszone na powierzchnię . Zjawisko to jest wywoływane przez wiatry wiejące wzdłuż wybrzeża i może znacznie obniżyć temperaturę wody w pobliżu brzegu.

Nad polskim morzem można jednak znaleźć miejsca, gdzie woda będzie bardziej przyjemna . Jeśli szukasz ciepłej wody do kąpieli, warto udać się do Zatoki Puckiej . Zatoka ta, ze względu na swoją geografię, często ma najcieplejszą wodę w regionie. Plaże w tym rejonie są płytkie i spokojne, co sprzyja nagrzewaniu się wody.

Jeśli chcesz mieć jeszcze większą pewność, co do temperatury wody, to warto postawić na wakacje pod koniec lipca i w sierpniu, kiedy to morze zdąży się dobrze nagrzać po letnich upałach.