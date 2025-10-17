Co przyniesie sobota, 18 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych nie wpadaj w pułapkę zazdrości o czyjeś życie. Każdy zysk jest okupiony kosztami. Ci, co osiągnęli wszystko, wiedzą o tym najlepiej. Przemyśl, czy wysiłek nie zostawi gorzkiego posmaku w ustach, gdy przyjdzie do odebrania słodkiej nagrody. W finansach nie należy się teraz obnosić z tym, co się ma. To może ściągnąć złe spojrzenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

BYKKarta 6 Buław.W relacjach prywatnych możesz skutecznie zawalczyć o czyjeś zainteresowanie, pozostawić konkurencję daleko w tyle. Upewnij się tylko, że rezultat jest wart zachodu. Twój niepokój powinny zbudzić sytuacje i oczekiwania, które uwalniają w ludziach najgorsze instynkty. Trzymaj z ludźmi, którzy umacniają Twój charakter. W finansach pieniądze nie są warte człowieczeństwa.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym nie lekceważ zmęczenia. Być może potrzebujesz odpocząć po ciężkiej przeprawie… A może ktoś wysysa z ciebie energię? Otaczaj się ludźmi, którzy pomagają Ci dostrzec lepszą stronę świata i z ekscytacją witać każdy kolejny dzień. W finansach nie poddawaj się marazmowi i uciekaj z ekipy, w której narzekanie stało się częścią etykiety.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 5 Denarów

W relacjach osobistych postaw na litość, tolerancję, współczucie. Dobro powinno zbliżać ludzi, a nie ich dzielić. Czy twoje przekonania sprawiają, że odcinasz się od bliskich? Pamiętaj, że nikt godny zaufania nie każe nigdy odgrodzić ci się od rodziny czy przyjaciół (o ile nie zagrażają ci bezpośrednio). W finansach możesz wspomóc kogoś w potrzebie, pożyczyć pieniądze.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych potrzeba więcej uwagi i lepszej komunikacji z otoczeniem. Ktoś domaga się twojej atencji. Może robić to w dość nieprzyjemny sposób. Deprywacja z emocji to najgorsze, co może człowieka spotkać. Nawet negatywne zainteresowanie jest postrzegane za lepsze niż jego totalny brak. W finansach nie szukaj łatwych sposobów, by zaspokoić głód.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Gwiazda

\W relacjach prywatnych im większa grupa, tym trudniej się na coś umówić czy spotkać. Potrzeba teraz dużo tolerancji i zrozumienia, że każdy ma swoje ograniczenia i plany. Kompromis to słowo-klucz. Trzymaj z ludźmi, którzy potrafią ustępować, ale też wiedzą i mówią, co jest im niezbędne. W finansach nie dawaj sobie wmówić zbędnych wydatków dla "samoakceptacji".

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie stara się wyróżniać ani wzniecać rebelii. Ona jest po prostu wolnym duchem i nie poddaje się konwenansom. Możesz uczyć się od niej takiej lekkości bycia, pamiętając, że wymaga ona odporności na nieżyczliwe komentarze. W finansach działaj z lekkością i uśmiechem na ustach. To wzbudzi podziw.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 8 Buław

W kwestiach prywatnych uciekaj z nieżyczliwego środowiska, nie stawaj samotnie przeciw przeważającym siłom. Ktoś będzie usiłował grać na emocjach, żeby dostać, co chce. Opatrz swoje emocjonalne rany i naucz się kochać na nowo. Najlepsze dopiero nadejdzie, warto ku temu dążyć. W finansach otoczenie chce cię sobie podporządkować, ale to niszczy kreatywność.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

Gdy mowa o życiu prywatnym, bierz, co do ciebie należy i ruszaj tam, gdzie spotkasz bardziej życzliwe towarzystwo. Nie musisz się teraz do nikogo dostosowywać. Z drugiej strony otoczenie nie zechce się nagiąć do twojej woli. Trudno. Nie musi być Wam wszystkim ze sobą po drodze. W finansach upewnij się, że nikt nie ulotni się z twoim pomysłem, pracą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 4 Buław

W życiu osobistym pamiętaj, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i nigdy nie wiadomo, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Czyjeś życie może wydawać się idealne, jednak nikt nie jest wolny od problemów. Staniesz się prawdziwym członkiem społeczeństwa, dzieląc z nim smutki i radości. W finansach zadbaj o lepszą integrację z zespołem, kontakty z kontrahentami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych widać konfrontację, trudną rozmowę i nieprzejednane emocje. Możliwe, że coś w tobie pęknie i będzie nie do zatrzymania. Czy warto z tego powodu rozpaczać? Nie daj się z kolei nabrać na maskę pogodnej twarzy, pod którą może szaleć prawdziwa burza. W finansach lepiej nie wchodzić w kontakt z kimś, kto ewidentnie cierpi, ma gorszy czas.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych możesz mieć teraz skłonność do anarchii. Natura dąży do równowagi. Gdy napotykasz ludzi poukładanych "pod linijkę", pozwalasz sobie na więcej luzu czy nawet bunt. Jeśli pragniesz więcej odpowiedzialności, zawalcz o uczucie, znajomość. Przejmij stery. W finansach możesz zarządzać projektem lub funduszami. Widać odpowiedzialność.

