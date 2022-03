Do czego służy nacięcie na kartoniku w torebkach herbaty?

Herbata to napój znany od wieków, a jej picie ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Czarna herbata działa rozgrzewająco, bakteriobójczo i antyoksydacyjnie. Mocny, gorzki napar pomaga na zatrucia, a w czasie przeziębień i infekcji herbata z miodem i cytryną może zdziałać cuda. Ten napój wpływa też dobrze na układ krwionośny i poprawia zdolność skupienia.



Entuzjaści i entuzjastki herbaty mają swoje ulubione gatunki i formy podania tego znanego na cały świat napoju. Granulowaną lub liściastą możemy zalewać od razu w filiżance lub kubku, inni wybierają parzenie w imbryku, nie brakuje też tych, którzy dla wygody sięgają po herbatę w torebkach.



Reklama

Herbaciany susz w torebce z dołączonej do niej sznurkiem i papierowym kartonikiem od dawna cieszy się dużym powodzeniem. Zwłaszcza że taką herbatę łatwo jest uzupełniać w trakcie dnia kolejnymi dawkami gorącej wody, dzięki czemu w pełni wykorzystujemy jej potencjał.



Zdjęcie Herbata ekspresowa to popularny napój rozgrzewający / 123RF/PICSEL

Czy zwróciliście jednak uwagę na to, że prawie wszyscy producenci ekspresowej herbaty w torebkach wykonują na kartonikach przytwierdzonych do sznurka dwa niewielkie nacięcia na przeciwległych krawędziach? Nie jest ozdoba, ani dziwna niczemu niesłużąca tradycja. Te charakterystyczne ząbki służą do zawinięcia sznurka, dzięki czemu możemy łatwiej wyłowić torebkę, a także zabezpieczyć kartonik przed wpadnięciem do naczynia w czasie zalewania go wrzątkiem.

Zobacz również:

Połącz sodę oczyszczoną z miodem. Pożegnasz problemy żołądkowe i wiele innych!

Najgorsza pozycja do spania. Może wywołać nieprzyjemną dolegliwość

Skrobia ziemniaczana zamiast botoksu? Niezwykłe właściwości