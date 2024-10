Sklep dla majsterkowiczów, ale nie tylko

Sieć MR. DIY, bo o niej mowa, zyskała szerokie grono stałych klientów w krajach takich jak Singapur, Indonezja czy Wietnam. W Europie dopiero rozpoczyna swoją przygodę, bo nasz kraj jest jednym z pierwszych, w których dyskont zamierza otworzyć swoje sklepy.

Czy Polacy chętniej wybiorą się na zakupy do nowej sieci sklepów? 123RF/PICSEL

W ofercie MR. DIY znajdziemy szeroką gamę produktów zbieżnych z tymi, po które wybieramy się do Pepco czy Action, czyli: artykuły przydatne w kuchni, do dekoracji wnętrz, kosmetyki, zabawki i akcesoria do włosów. Ponadto w nowej sieciówce znajdą się produkty niezbędne każdemu majsterkowiczowi, dział oświetleniowy czy sprzęt sportowy. Szersza gama produktów w jednym miejscu może stanowić poważną konkurencję dla dotychczasowych faworytów wśród dyskontów w naszym kraju.

Otwarcie pierwszych sklepów MR. DIY w Polsce już w tym roku

Znane są już cztery lokalizacje sklepów sieci MR. DIY w Polsce, które ruszą ze sprzedażą w listopadzie i grudniu, a są to: Kraków (Galeria Bronowice), Zabrze (Centrum Handlowe Platan), Bielsko-Biała i Piotrków Trybunalski (Focus Mall). Dokładnej daty otwarcie jeszcze nie podano. To jednak nie koniec, bo firma już zaplanowała uruchomienie kolejnych sześciu do końca lutego 2025 r. Ambitne plany zrodziły się z bardzo dobrego dotychczasowego prosperowania MR. DIY na rynku europejskim. W Hiszpanii funkcjonują 24 sklepy tej sieci, a w Turcji jest ich aż 120.

Nowe sklepy będą sporo większe od konkurencji

Większa liczba towarów, które swoim przekrojem gatunkowym obejmują tematykę sklepów takich jak KiK, Tedi, wspomniane wcześniej Pepco czy Action, ale także jest częściowo zbieżna z tym, co możemy znaleźć w Castoramie czy Leroy Merlin, będzie mieć znacznie większą powierzchnię handlową. Będzie ona osiągać do 1000 metrów kwadratowych. Pracę do 2028 roku znajdzie tam około 1000 Polaków. MR. DIY promuje swoje sklepy hasłem "Always Low Prices", czyli "Zawsze Niskie Ceny".

Najsłynniejsza torebka świata. Na czym polega jej fenomen? Polsat