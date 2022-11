Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który w tym momencie prognozowany jest na poziomie 113,8 proc. Minimalna podwyżka wyniesie natomiast 250 zł.

Wyższe emerytury już wiosną 2023 roku. O ile wzrosną?

Nowelizacja zakłada, że najniższe świadczenia wzrosną do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast do 1191,33 zł.

Wzrosną także świadczenia osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury, czyli nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. W tym wypadku zostaną one podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. To jednak nie wszystkie zmiany! Waloryzacja zostanie zastosowana także do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Ustawa wejdzie w życie wiosną, a dokładnie 1 marca 2023 roku.

