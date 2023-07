Klip do utworu "Pewnie już wiesz" miał premierę 26 czerwca. To szósty, a zarazem ostatni teledysk, jaki powstał w kontekście albumu "Aquaria". Teledysk niezwykły z wielu powodów. Jeśli chodzi o stronę techniczną, jest to pierwszy klip w jej karierze, jaki zrealizowała techniką mastershot, czyli na jednym efektownym długim ujęciu. W tym wypadku trwało ono trzy minuty. Artystka jest na czarnym tle, które początkowo jest spokojne, później owiewa ją wiatr, zaczynają lecieć iskry, a na końcu moknie w deszczu.

30 czerwca Doda w swoim mediach społecznościowych pochwaliła się, że teledysk cieszy się dużą popularnością, jak również zdradziła kilka smaczków dotyczących powstania tego projektu.

Oho. 1 mln w 4 dni i 1 miejsce na karcie czasu (w serwisie YouTube - red.) mówi, że chyba warto było poświęcić niedzielny dzień wolny i skrzyknąć z Marcinem Ziółko spontanicznie ekipę w kilka dni, by zrealizować moją szaloną wizje, stojąc w zimnej wodzie, w tajemnicy przed wszystkimi, nawet wytwórnią (stąd brak oficjalnej premiery w radiach). Najbardziej wyczekiwany przez Was klip napisała wokalistka

Reklama

"Szczerze? Wydałam cały swój prywatny przeznaczony na teledyski do tej płyty hajs - 250 tys. zł i ten od wytwórni... Ale daliście mi tyle wsparcia i pozytywnych reakcji po recitalu w Opolu, że wszystko od kulis zobaczycie w moim filmie dokumentalnym, którego premiera w przyszłym roku. Wszystko, łącznie z kręceniem tego klipu. A emocji było tyle, co krwi" - stwierdziła.

Wideo youtube

Temat teledysku pojawił się również na InstaStories Dody. "Nie liczę, że ta piosenka będzie grana w radiach, ponieważ wcześniej, kiedy moja płyta miała premierę, dostaliśmy od wytwórni jednoznaczną informację, że to nie jest piosenka radiowa. Więc zrobiłam ten teledysk tylko i wyłącznie na prośbę fanów i specjalnie dla was, w prezencie.

Przeczytaj też: Skandal przed Opolem. Szokujące, co ujawniła Doda. "Nie wiem, czy wystąpię"

Właściwie bez wiedzy wytwórni. Wytwórnia (Universal Music Polska - red.) również była zaskoczona, że ten teledysk powstał i miał premierę" - powiedziała w drodze do Zakopanego, na galę Miss Polonia, na której miała zaśpiewać. Na koniec wyraziła jednak nadzieję, że widząc uwielbienie ludzi dla "Pewnie już wiesz", radiostacje zweryfikują swoje podejście do tego utworu i zaczną go emitować.

Przeczytaj też: Doda pije ten napój zamiast kawy. W tym tkwi sekret jej figury?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Demakijaż”: Czy program „Doda. 12 kroków do miłości” był dla niej wyzwaniem? Polsat Cafe