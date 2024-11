Kontynuowanie zatrudnienia w wieku emerytalnym staje się coraz popularniejszym wyborem w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła o 14 proc., co oznacza, że na 1000 emerytów średnio 136 osób pozostaje aktywnych na rynku pracy. Zatrudnieni seniorzy to głównie kobiety, które stanowią 57,8 procent tej grupy. Średni wiek pracującego emeryta wynosi 67 lat i 3 miesiące. Decyzja o pozostaniu na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego wynika z kilku czynników. Z jednej strony rosnące koszty życia sprawiają, że emerytura często nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków, takich jak opłaty za media, leki czy żywność. Z drugiej strony wielu seniorów pragnie zachować aktywność zawodową, utrzymując kontakty społeczne i zawodowe, a jednocześnie zwiększając swoją emeryturę w przyszłości dzięki dodatkowym składkom.

Od stycznia 2025 roku miesięczne wynagrodzenia wielu aktywnych zawodowo seniorów wzrosną o dodatkowe 250 zł netto. Związane jest to z podwyżką płacy minimalnej, która najczęściej oferowana jest seniorom dorabiającym do emerytury.



Obecnie, od lipca 2024 roku, najniższe wynagrodzenie wynosi 4300 zł brutto, co daje około 3260 zł netto. Od stycznia 2025 roku kwota brutto wzrośnie do 4666 zł, co oznacza podwyżkę o 366 zł brutto, a po odliczeniu podatków, pracownik otrzyma około 3511 zł netto.