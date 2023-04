Czytaj też: "Zwyczajnie zaczyna mi brakować emerytury". Seniorzy o dodatkach i emeryturach

Kogo ominie 13. emerytura?

Zdjęcie 13. emerytura w 2023 roku / 123RF/PICSEL

Trzynasta emerytura wypłacana jest seniorom od 2019 roku. W roku 2023 otrzymają ją między innymi te osoby, które na dzień 31 marca uprawnione są do pobierania:

emerytury, w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej,

emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,

renty socjalnej, szkoleniowej i rodzinnej,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Kto nie dostanie 13. emerytury? Formalnie nie przysługuje ona sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, z uwagi na fakt, iż nie mają oni statusu emeryta czy rencisty. Trzeba też dodać, że wypłata tego dodatkowego świadczenia ominie osoby, u których prawo do świadczeń było na dzień 31 marca 2023 roku zawieszone. Wystarczy więc, że tego dnia będzie się posiadało status emeryta lub rencisty.

Kto zyska podobny status dopiero później - na przykład w kwietniu czy maju - nie ma prawa do "trzynastki" w obecnym roku kalendarzowym. Na wypłatę osoba ta będzie musiała poczekać do kolejnego roku, kiedy to najprawdopodobniej również zostanie wypłacona emerytura "trzynastka".

Czytaj też: Dramat seniorów, nie wszyscy dostaną 14. emeryturę. Jest limit w wypłatach

Kto dostanie niższą 13. emeryturę?

W roku 2023 trzynaste emerytury nie zostaną zwolnione z podatku dochodowego , jak to miało miejsce w roku 2022. Oznacza to, że wielu emerytów nie otrzyma wcale kwoty 1445,48 zł. Jeśli bowiem zsumuje się dwie emerytury - zasadniczą oraz dodatkową - możliwe jest przekroczenie kwoty 2500 zł brutto.

Właśnie do tej kwoty emerytura zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i obciążona jedynie składką zdrowotną. Powyżej tej kwoty od emerytury zostanie odjęta zarówno składka zdrowotna, jak i podatek, co z pewnością pomniejszy wysokość wypłacanego świadczenia.

Czytaj też: Od 1 kwietnia emerytury będą niższe. Ty też dostaniesz mniej nawet o kilkaset złotych?

***

Zobacz też: