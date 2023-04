Dofinansowanie dla gospodarstw domowych 2023 może być udzielone w formie bezpośredniej pomocy pieniężnej, rekompensaty części kosztów, czy ulg podatkowych. Ma to na celu poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin. Ważnym aspektem jest też ochrona środowiska.

Liczne programy wsparcia zachęcają do inwestowania. Mogą z nich skorzystać zarówno właściciele nowych, jak i starych domów, ale także i osoby, które posiadają mieszkanie. Warto wiedzieć, że lista programów dofinansowania dla gospodarstw rolnych została uzupełniona w 2023 roku o nową pozycję.

Czyste powietrze: do 135 tys. zł z dofinansowania

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą z niego skorzystać też te osoby, które mają lokale mieszkalne wydzielone w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie może być przydzielone na inwestycję w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła do:

66 tys. zł – poziom podstawowy

99 tys. zł – podwyższonego poziomu dofinansowania

135 tys. zł – najwyższego poziomu dofinansowania

Oprócz tego osoby, które skorzystają z programu "Czyste powietrze" mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie do audytu energetycznego do 100 proc. Maksymalna kwota w tym przypadku to 1200 zł.

Mój Prąd: kiedy następny nabór w 2023 roku?

Z programu "Mój Prąd" mogły skorzystać osoby, które chciały dokonać inwestycji w instalację fotowoltaiczną. "Mój Prąd" został stworzony dla prosumentów, rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i net-metering – jeśli nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W ramach programu "Mój Prąd" można było otrzymać dofinansowanie w wysokości:

16 tys. zł na magazyn energii

7 tys. zł na mikroinstalację PV

5 tys. zł na magazyn ciepła

3 tys. zł na system EMS/ HEMS

Warto wiedzieć, że w piątek 17.03.2023 r. zakończono czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym. Dlatego nie można aktualnie składać podania o przyznanie dofinansowania. Autorzy programu pracują nad wyznaczeniem kolejnego terminu.

Moje ciepło: ile można dostać w 2023?

Budżet programu został określony na 600 000 000 złotych. Dofinansowanie może być przeznaczone dla właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

.W ramach dofinansowania można otrzymać:

maksymalnie 21 tys. zł na pompy gruntowe

nie więcej niż 7 tys. zł na pompy powietrzne (typ powietrze-powietrze w systemie centralnym)

do 7 tys. zł na pompy powietrzne (typ powietrze-woda)

Założeniem przyświecającym utworzeniu pakietu "Moje Ciepło" było wspieranie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wnioski można składać do 31.12.2026 roku

Bezpieczny Kredyt 2 proc.: nowość w 2023 roku

Bezpieczny Kredyt 2 proc. to nowy program, z którego mogą skorzystać osoby do 45. roku życia, które nie miały i nie mają mieszkania, domu, czy spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa co najmniej jedna z osób powinna spełniać ten warunek.

Z programem Bezpieczny Kredyt 2 proc. można nabyć pożyczkę o wartości 500 tys. zł. Natomiast małżeństwo z dzieckiem może wziąć do 600 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na mieszkanie lub dom z rynku wtórnego i nowe.

W ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc. można uzyskać dopłatę, która będzie stanowić różnicę między stałą stopą, ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących i oprocentowaniem pożyczki zgodnie ze stopą 2 proc.. Warto wiedzieć, że dopłata ma obowiązywać przez 10 lat.

Ulga termomodenizacyjna: odliczenie kosztów inwestycji od podatku

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty związane z inwestycją na termomodernizację budynku. Dotyczy to także fotowoltaiki. Z ulgi można korzystać przez 6 lat.

Najwyższa kwota odliczenia może równać się 53 tys. złotych. Ulga jest przeznaczona dla podatników opłacających PIT: podatek liniowy (19 proc.), skalę podatkową (17 proc. i 32 proc.) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto wiedzieć, że w przypadku dwóch współwłaścicieli, oboje może odliczyć ponoszone wydatki.