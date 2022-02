Jak dbać o sukulenty?

Jaka gleba dla kaktusów?

Jak często podlewać te rośliny?

Sukulenty to rośliny przystosowane do życia w trudnych warunkach, przez co nie wymagają wielkiej uwagi i cieszą się dużą popularnością jako rośliny doniczkowe. Niektóre warto także hodować ze względu na inne zalety. Na przykład domowy aloes zapewni nam miąższ, który możemy stosować w domowych zabiegach pielęgnacyjnych.



Sukulenty w domu - o tym musisz pamiętać

By sukulenty rosły szybciej i były zdrowe, należy im zapewnić odpowiednie warunki rozwoju. Te rośliny lubią bezpośrednie światło słoneczne i niewielkie, ale regularne podlewanie.

Wiosną i latem wchodzą w okres wzrostu i dobrze jest, aby temperatura otaczającego je powietrza była jak najwyższa. Jesienią i zimą, gdy zaczynają okres wegetacji, lubią natomiast chłód.

Podłoże w doniczce powinno być dobrze przepuszczalne i zapewniające szybki odpływ nadmiaru wody. Korzenie tych roślin mają bowiem tendencję do gnicia w wilgotnej glebie. W sklepach ogrodniczych możemy kupić specjalną gotową glebę. Sukulenty radzą sobie w każdym rodzaju ziemi, ale preferują taką o kwaśnym odczynie PH.

Co zrobić, by sukulenty szybciej rosły?

Choć są to rośliny bardzo żywotne i odporne, to jeśli chcemy, by sukulenty rosły szybciej, możemy zdecydować się też na nawożenie. Dobre do tego celu będą rozpuszczalne w wodzie koncentraty nawozowe lub płynne środki odżywcze z dużymi ilościami potasu i fosforu oraz niewielkim dodatkiem azotu.

Kaktusy i inni przedstawiciele tej rodziny nie przepadają za częstym podlewaniem. W okresie wzrostu, gdy jest gorąco, powinniśmy podlewać je mniej więcej raz w tygodniu, a gdy temperatura spadnie, jedynie raz w miesiącu. Najlepsza do tego celu jest deszczówka lub przegotowana woda z kranu o kwaśnym odczynie.

Rośliny te odwdzięczą się pięknym wzrostem i doskonałą kondycją, jeżeli zapewnimy im dobrze dobrane do tego warunki.





