Ćwiczenia i masaże niwelujące problem drugiego podbródka nie są nowością. A jednak nie każdy zna te naturalne sposoby na poprawienie urody. Podwójny podbródek nie pojawia się jedynie u osób zmagających się z nadwagą - może pojawić się wraz ze starzeniem się skóry lub w wyniku działania genów odziedziczonych po przodkach.



Wtedy zmiana nawyków żywieniowych niewiele pomoże. Kilka minut wygospodarowane w harmonogramie codzienności na specjalne ćwiczenia i masaże może przynieść bardzo zadowalające i widoczne efekty.



Zobacz także: Obrzęk limfatyczny. Niewydolność układu chłonnego

Reklama

Ćwiczenia na pozbycie się drugiego podbródka

Podwójny podbródek uda nam się zmniejszyć za pomocą codziennych ćwiczeń. Najlepiej zacząć od wysuwania do przodu żuchwy i napinania dolnych mięśni twarzy. Następnie nabieramy do ust powietrza i przemieszczamy je pomiędzy policzkami, tak by kolejno je nadymać. Na koniec wyraźnie i głośno wyrecytować wszystkie samogłoski alfabetu - a, ą, e, ę, i, o, u, y.

Ćwicząc okolice twarzy, musimy pamiętać, by być systematycznym w tym działaniu i nie zapominać o nich. Takie "wagary" mogą zniweczyć cały efekt.



Zobacz również: Jak wzmocnić układ limfatyczny?

Masaż na drugi podbródek

Palcem środkowym i wskazującym każdej dłoni wykonujemy koliste ruchy od zawiasu żuchwy w stronę podbródka. W ten sposób rozcieramy i rozmasowujemy mięśnie twarzy, a dzięki temu stymulujemy krążenie i pobudzamy skórę do regeneracji.



Wraz ze wzrostem napięcia naskórka podwójny podbródek widocznie się zmniejszy.

Dodatkowo kosmetyki

Ćwiczenia i masaże możemy wspomóc także odpowiednimi kosmetykami. Aplikacja ujędrniających substancji to doskonałe wsparcie naturalnych sposobów. Kremy z retinolem, witaminą C, kwasem hialuronowym, kolagenem to wrogowie drugiego podbródka.

Przeczytaj również: Leczenie ogrodem. Czym jest hortiterapia?