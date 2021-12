Świat jest chory.. byłam dziś z synem u dentysty w Ożarowie i gdy Pani powiedziała ile mam zapłacić, opadły mi ręce! Jak zobaczyłam paragon to zaniemówiłam! "Doplata do dzieci niewspopracujacych" 100 zł!!! Na koniec powiem tylko tyle: szkoda ze mój 3 letni syn z bólem zęba niewspopracowal... I to sie nazywa stomatolog dziecięcy, z podejściem..

napisała matka dziecka