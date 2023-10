Spis treści: 01 Czego inteligentni ludzie nigdy nie mówią?

Czego inteligentni ludzie nigdy nie mówią?

Inteligentni ludzie mają dużą potrzebę ciągłego rozwoju i nauki, dlatego nigdy nie mówią, że wszystko już wiedzą. Zawsze pozostaje niedosyt wiedzy, są stale ciekawi świata. Ponadto uświadamiają sobie pomyłki, otwierają się na inne perspektywy. Z ich ust nie padnie zdanie "mam zawsze rację".

Kontynuacja rozwoju i nauki jest bardzo ważna dla inteligentnych ludzi, dlatego nie mówią o bezużyteczności jakiejś informacji. Poza tym nigdy nie powiedzą "nie warto ryzykować" czy "nie da się tego zrobić". Inteligentne osoby szukają rozwiązań, według nich ryzyko prowadzi do sukcesów i osiągania życiowych celów.

Inteligentni okazują szacunek innym, dlatego nigdy nie używają słów świadczących o wywyższaniu się. Co więcej - są świadomi swoich słabości, dlatego potrafią prosić o pomoc w odpowiednich momentach.

Osoba inteligentna nigdy nie mówi o znudzeniu. Potrafi znaleźć interesujący aspekt w każdej sytuacji i niezależnie od otoczenia.

5 wyrażeń, których unikają inteligentni ludzie

"Nie ma problemu"

W podziękowaniu za przysługę inteligentni ludzie nie używają tego zwrotu, ponieważ daje on do zrozumienia, że nasza prośba stanowiła dla nich problem.



"To może być głupi pomysł" lub "Zadam głupie pytanie"

Takie wyrażenia kwestionują naszą wiarygodność i stawiają nas w negatywnym świetle. Ludzie używający takich zwrotów są uznawani za osoby o małej pewności siebie i o niskim poczuciu własnej wartości. Inteligentne osoby są pewne swoich słów, dlatego unikają takich sformułowań.



"To zajmie tylko minutę"

Inteligentne osoby nie używają tego wyrażenia, ponieważ wiedzą, że nie wykonają danej czynności w 60 sekund. Poza tym słowa te podkreślają pośpiech i nie są dobrze odbierane np. w pracy.

"On jest leniwy/niekompetentny/głupi"

Wypowiadanie się o innych w negatywny sposób jest niemile widziane nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Inteligentni ludzie nie dzielą się z otoczeniem opiniami na temat pozostałych osób. Wszelkie przemyślenia zostawiają tylko dla siebie.



"To nie moja wina"

Takie wyrażenie brzmi niedojrzale, a także wymaga wskazania winnego. Inteligentni ludzie potrafią przyznać się do winy, nigdy nie obarczają nią innych. Wskazywanie palcem na daną osobę nie jest dobrze odbierane przez otoczenie.



Zdjęcie Naukowcy nie mają wątpliwości. O wysokiej inteligencji, poza wynikiem testu IQ, decydują też zachowania, nawyki i przyzwyczajenia / 123RF/PICSEL

Słowa, których nie znajdziesz w słowniku inteligentnych ludzi

"Niesprawiedliwe"

Słowo to brzmi niedojrzale, przez jego używanie możemy zostać odebrani niezbyt poważnie. Inteligentne osoby wiedzą, że w życiu słowo "sprawiedliwość" ma różne znaczenia, dlatego lepiej przytaczać logiczne i konkretne argumenty.

"Spróbuję"

Wypowiadając to słowo, wskazujemy na niepewność w wykonywaniu powierzonego zadania. Inteligentne osoby nie używają tego słowa, ponieważ podważa ono kompetencje i wiarę we własne możliwości.

"Nie umiem"

Słowo to wskazuje na narzekanie i podważanie własnych kompetencji. Inteligentni ludzie chcą być profesjonalni, dlatego zawsze szukają sposobu na wykonanie danego zadania.



"Poddaję się"

Słowo to wskazuje na brak pewności siebie i szybką rezygnację. Zdecydowanie są to cechy, których nie mają osoby inteligentne, wierzące we własne możliwości i szukające nowych rozwiązań.



Zdjęcie Ludzie inteligentni chętnie dowiadują się nowych rzeczy / 123RF/PICSEL

Charakterystyczne zwroty, po których poznasz inteligentne osoby

"To była dla mnie przyjemność"

Inteligentne osoby używają tego zwrotu, gdy chcą pokazać, że z przyjemnością wykonywały czyjeś prośby lub powierzone zadania.



"Czy możesz powiedzieć mi o tym coś więcej?"

Inteligentni ludzie zastępują tym zwrotem wyrażenie "nie umiem". Jeśli nie mamy pewności lub wystarczającej wiedzy, warto użyć tego pytania.

"Rozumiem cię"

Słowa te sygnalizują o słuchaniu rozmówcy. Inteligentne osoby dają do rozumienia, że przyjmują również punkt widzenia innej osoby.

"Co o tym myślisz/ Jak się z tym czujesz?"

Osoby inteligentne chcą, aby każda osoba, z którą współpracują, czuła się ważna i szanowana. Właśnie dlatego zadają to pytanie, tym samym wskazując na poświęcanie uwagi pozostałym. Inteligentni chętnie słuchają pomysłów innych, dają im szansę na poczucie się kompetentnymi.

"Przepraszam"

Inteligentne osoby cechuje pokora. Właśnie dlatego potrafią przyznać się do błędu i za niego przeprosić.

"Dziękuję"

Uprzejmość jest oznaką wysokiej inteligencji, a także wyrażania szacunku dla innych. Inteligentni ludzie używają tego słowa i dzięki niemu inni są im bardziej przychylni.

