Śnią ci się zmarli? Ksiądz z TikToka tłumaczy, co to oznacza

Karolina Burda Życie i styl

Bardzo trudnym tematem jest ten dotyczący śmierci. Wielu osobom w takich momentach przywołuje wspomnienia o najbliższych, których niestety nie ma już wśród nas. Co robić, gdy zmarli pojawiają się we śnie? Ksiądz z TikToka postanowił odpowiedzieć na to pytanie i wyjaśnić, dlaczego nieżyjący ukazują nam się nocą.

Zdjęcie Co oznaczają sny o zmarłych? / TikTok @ks.piotrjarosiewicz / 123RF/PICSEL