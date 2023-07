Ks. Piotr Jarosiewicz odpowiada na pytania internautów

Życie i styl Ile do koperty na chrzest w 2023 roku? Wszystko zależy od tego, kim jesteś Coraz częściej na TikToku można się spotkać z profilami prowadzonymi przez duchownych. Jednym z nich jest ks. Piotr Jarosiewicz, który na platformie staje się coraz popularniejszy. Grono jego obserwujących liczy 280 tys. osób i stale się powiększa. Duchowny z diecezji drohiczyńskiej regularnie otrzymuje od internautów pytania w formie komentarzy pod postami, na które chętnie odpowiada.

W ostatnim czasie rozwiał wątpliwości dotyczące m.in. zabierania nieochrzczonych dzieci na mszę, a także wyjaśnił co ze ślubem kościelnym, jeśli partner ma dzieci z poprzedniego związku. Duchowny postanowił również poruszyć kwestię sakramentu chrztu. Jedna z internautek zapytała, czy ateista bez bierzmowania może zostać chrzestnym.

Czy ateista może zostać chrzestnym?

Ks. Piotr Jarosiewicz na pytanie internautki od razu odpowiedział, że niestety nie jest to możliwe. "To, że pani została poproszona jako matka chrzestna, to jest super. To trzeba Bogu dziękować, bo to znaczy, że mama tego dziecka ma do pani tak duże zaufanie i dla niej pani jest tak ważna i tak potrzebna i tak super, że poprosiła. Natomiast teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest sedno bycia matką chrzestną" - podkreślił.

Duchowny stwierdził, że matką chrzestną może zostać osoba wierząca i praktykująca. Dodał, że jej zadaniem jest, na tyle, na ile potrafi doprowadzić dziecko do wiary. "Pomóc rodzicom w kształtowaniu duchowej tożsamości dziecka bożego" - stwierdził ks. Piotr Jarosiewicz.

Nagranie zostało obejrzane 54 tys. razy. Na komentarze nie trzeba było długo czekać. Internauci od razu podzielili się swoimi przemyśleniami. "Trzeba się zastanowić jaki realny wpływ na wychowanie dziecka mają rodzice chrzestni. Zwykle sprowadza się to do prezentów na święta i urodziny", "Miło, że ksiądz wspomniał, w kontekście tego, jaka jest rola osoby chrzestnej. Nie każdy ma świadomość", "Jak można prosić ateistkę o bycie chrzestną? Mama sama niepoważnie podchodzi do chrztu...", "Moja i mojego brata chrzestna nie miała bierzmowania, dali w kopertę i nie było problemu", "Moja znajoma ateistka zapłaciła 3000 zł i jakoś mogła" - czytamy na TikToku.

