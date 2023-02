Spis treści: 01 Czy koperta na chrzest to dobry prezent?

02 Ile na chrzest od chrzestnej i chrzestnego 2023?

03 Ile pieniędzy na chrzest od dziadków?

04 Ile dać na chrzciny? Konkretne kwoty dla dalszej rodziny

05 Ile daje się na chrzest jako gość?

06 Ile kosztuje talerzyk na chrzciny 2023?

Czy koperta na chrzest to dobry prezent?

Osoby zaproszone na chrzest często mają problem z wybraniem odpowiedniego prezentu. Dlatego też od lat popularne stało się przekazanie pieniędzy w kopercie. Niektórzy uważają, że jest to "droga na skróty", ale takie rozwiązanie ma też swoje zalety.

Pieniądze, które otrzymają rodzice dziecka, będą przeznaczone na to, co naprawdę jest potrzebne w domu. A wydatków przy małym dziecku, jak wiadomo, jest sporo. Niektórzy przekazują także pieniądze jako formę zwrócenia wartości tzw. talerzyka na uroczystości.

Ile na chrzest od chrzestnej i chrzestnego 2023?

Zdjęcie Wybór rodziców chrzestnych powinien być dobrze przemyślany / INTERIA.PL

Rodzice chrzestni to jedne z ważniejszych osób w życiu dziecka. Od momentu chrztu stają się drugimi rodzicami. Uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach w życiu: urodzinach, komunii, bierzmowaniu czy ślubie. Wiąże się to też z pewnymi wydatkami. W 2023 r. na chrzest rodzice chrzestni przeznaczają średnio 850 zł. Oczywiście wszystko zależy od ich zamożności. Często oprócz koperty decydują się także na wręczenie innych prezentów, uzgodnionych wcześniej z rodzicami dziecka.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Sprawdź także: Jak przygotować się do bycia chrzestnym? Te pytania zada ci ksiądz

Ile pieniędzy na chrzest od dziadków?

Dziadkowie również pełnią ważną funkcję w życiu dziecka. Pomagają je wychowywać i sprawują nad nim opiekę. Chcą dla niego jak najlepiej. Dziadkowie bardzo często przekazują w trakcie chrztu w kopercie od 700 do 1000 zł. Należy jednak pamiętać, żeby przekazana kwota nie nadwyrężała naszego budżetu. Opłacalnym rozwiązaniem będzie również założenie dla dziecka lokaty. Dzięki temu dziadkowie mogą przelewać regularnie mniejsze sumy.

Ile dać na chrzciny? Konkretne kwoty dla dalszej rodziny

Zdjęcie Kilkaset złotych to często zbyt skromny prezent na chrzciny / Picsel / 123RF/PICSEL

Wartość koperty często zależy od naszych relacji z zaproszoną częścią rodziny. Wiemy już, jak statystycznie wygląda sytuacja w przypadku chrzestnych i dziadków. Co jednak z pozostałymi członkami rodziny?

Instagram Post Rozwiń

Najczęściej osoby z bliższej rodziny przekazują w kopercie 500 zł. Uważa się bowiem, że jest to zwrot za nasze uczestnictwo w zorganizowanym przyjęciu. Dotyczy to zarówno miejsca imprezy, jak i wyżywienia lub nawet noclegu.

Ile daje się na chrzest jako gość?

Inaczej jest w przypadku gości spoza rodziny lub rodziny dalszej. Takie osoby również decydują się często na przekazanie pieniędzy w kopercie. Od nich jednak nikt nie oczekuje wysokich kwot. Zazwyczaj goście pozostawiają w kopercie w okolicach 200-300 zł. Wszystko zależy od ich sytuacji majątkowej.

Ile kosztuje talerzyk na chrzciny 2023?

Chrzest to nie tylko wydatek dla zaproszonych gości. To również duże przedsięwzięcie dla rodziców dziecka. Ceremonia ta jest pierwszą okazją do poznania przez bliskich nowego członka rodziny. Opłacić wtedy należy ceremonię w kościele , specjalne ubranka do chrztu, jak i lokal z wyżywieniem na ewentualne przyjęcie.

Kiedyś ceremonie chrztu organizowało się w domu. Jednak dużo osób nie ma wystarczająco miejsca dla wszystkich gości. Dodatkowo przygotowanie posiłku na więcej osób wiążę się z godzinami spędzonymi w kuchni. Dlatego też większość rodziców decyduje się na imprezę w lokalu. Jednak liczyć się wtedy musimy z większym wydatkiem. Obecnie za talerzyk na chrzcie zapłacimy od 130-160 zł do kilkuset złotych.

***

Czytaj także:

Był najdroższym prezentem ślubnym, zostały tylko ruiny. Wyspa na środku jeziora skrywa pewien sekret

Ceny pogrzebów poszły w górę. Za "skromny" pochówek zapłacimy nawet 6 tys. zł