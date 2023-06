Ks. Piotr Jarosiewicz na TikToku

Życie i styl Figura Matki Boskiej rzekomo płakała krwią i rozmnażała... pizzę. Papież Franciszek skomentował sprawę Ks. Piotr Jarosiewicz z diecezji drohiczyńskiej aktywnie działa na TikToku, gdzie dzieli się z innymi użytkownikami platformy przemyśleniami i odpowiada na ich pytania dotyczące wiary oraz Kościoła katolickiego.

Jego profil obserwuje niemal 280 tys. osób, a posty cieszą się sporym zainteresowaniem.

To właśnie pod nimi internauci zadają duchownemu pytania w formie komentarzy. Tym razem jedna z internautek postanowiła zapytać o przychodzenie na mszę z dzieckiem, które jeszcze nie przyjęło sakramentu chrztu. Jak się okazuje, nurtuje to spore grono osób, bo z wielu stron słyszeli, by tego unikać.

TikTok

Zobacz także: "Co łaska" za ślub coraz droższa. Inflacja dotarła przed ołtarze

Reklama

Można zabrać nieochrzczone dziecko do kościoła? Ks. Piotr Jarosiewicz odpowiada

Duchowny na pytanie dotyczące nieochrzczonych dzieci na mszy odpowiedział w formie krótkiego nagrania. Jak się okazuje, wielu może uważać to za zły pomysł ze względu na powszechne przesądy. "Czy można przychodzić? Tak, jak najbardziej. Podejrzewam, że niektórzy, nie wiem dlaczego, mówią o tym, że jest to jakiś zabobon, że przed chrztem nie można przychodzić do kościoła, że coś się stanie z dzieckiem" - stwierdził.

Zobacz także: Portfel chrzestnego. Ile dać na chrzest, komunię i ślub?

Ksiądz Piotr Jarosiewicz dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przychodzić z nieochrzczonymi dziećmi na mszę, ponieważ "wierzymy i ufamy, że Pan Bóg jest najlepszym lekarzem i on prowadzi i dziecko i rodziców, nas wszystkich". Poza tym duchowny nawiązał do słów Chrystusa. "Pan Jezus tym bardziej mówi w ewangelii «Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie» więc jak najczęściej, jak najwięcej bierzmy do Pana Jezusa dzieci, po to, żeby Pan Bóg dawał siłę i potrzebne łaski nie tylko dla was jako rodziców, ale i dla niego" - podsumował ks. Piotr Jarosiewicz.

***