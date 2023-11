Gorzów Wielkopolski to miasto na prawach powiatu, drugi co do wielkości ośrodek w województwie lubuskim, zamieszkiwany przez 122 tys. mieszkańców. Prawa miejskie otrzymał w XIII wieku i od tego czasu wielokrotnie zmieniał swoją nazwę.

Landsberg, Lencbark, Gorzew...

Pierwotnie określano je jako "Landsberg an der Warthe" - pierwszy człon nazwy pochodził od słów "Land" (pol. ziemia) oraz "Berg" (pol. góra), drugi (pol. nad Wartą), precyzował jego lokalizację. W polskim piśmiennictwie średniowiecza i renesansu nazwę często spolszczano, posługując się terminem "Lencbark", w XIX wieku pojawia się również nazwa "Gorzew".

Po 1945 roku, gdy w wyniku zmiany granic miasta znalazło się na terytorium Polski, zaczęto nazywać je Gorzowem. Jak podaje Wikipedia "nazwę tę nadano w analogii do Gorzowa Śląskiego w województwie opolskim, który w czasach niemieckich nazywał się Landsberg in Oberschlesien". 2 marca 1946 Komisja Ustalania Nazw Miejscowości podjął jednak decyzję o urzędowym brzmieniu nazwy miasta w formie dwuczłonowej: "Gorzów Wielkopolski".

"Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce"

Dziś część mieszkańców chciałaby jednak powrotu do jednoczłonowej nazwy z 1945 roku. Zainteresowani sprawą zawiązali stosowny Komitet Obywatelski, zrzeszający 66 członków. Jak w rozmowie z PAP tłumaczył jeden z nich, Jarosław Miłkowski: "Chcemy zmiany nazwy miasta, a właściwie powrotu do tej, która była używana przez kilka miesięcy po wojnie, a także funkcjonowała na polskich mapach w czasach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce"

Jest pomysł, teraz czas na konsultacje

Konsultacje społeczne w tej sprawie zaplanowano na okres od 6 maja do 2 sierpnia przyszłego roku. Jak czytamy na stronie urzędu miasta "Czas poprzedzający rozpoczęcie konsultacji społecznych będzie wykorzystany do tego, by przygotować materiały informacyjne i edukacyjne, zaplanować odpowiednią kampanię promocyjno - informacyjną, zaprosić do współpracy placówki oświatowe, sporządzić analizę skutków finansowych ewentualnej zmiany nazwy miasta, a także by utworzyć zespół konsultacyjny, w którego skład wejdą specjaliści z różnych dziedzin m.in. językoznawcy, historycy, socjologowie miast".

Jak tłumaczą urzędnicy, konsultacje są niezbędnym etapem, poprzedzającym ewentualne złożenie przez radę miasta wniosku o zmianę nazwy miasta do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

"Wybieram Gorzów"

Członkowie komitetu już szykują kampanię informacyjną. Akcja ma ruszyć po nowym roku, a jej hasło to "Wybieram Gorzów". Kierowana do mieszkańców z najróżniejszych grup społecznych, ma - jak tłumaczą inicjatorzy - łączyć, a nie dzielić. Skłaniać do dyskusji na argumenty i promować obywatelskie postawy. "Chcemy zmiany nazwy miasta, a właściwie powrotu do tej, która była używana przez kilka miesięcy po wojnie, a także funkcjonowała na polskich mapach w czasach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce" - mówi w rozmowie z serwisem "Nasze Miasto" jeden z członków Komitetu, Jerzy Korolewicz.

