Dziadkowie dopuścili się szantażu. Nie chcieli zgodzić się na piosenkę pary młodej

Pierwszy taniec - symbol miłości oraz jedności

Tradycja oraz przesąd nakazują, aby państwo młodzi rozpoczęli wesele pierwszym tańcem. Jest to moment wyczekiwany przez najbliższych. Pokaz ma być symbolem miłości oraz jedności pary młodej. Według przesądu stawiane równo pierwsze kroki mają uosabiać wspólne życie świeżo upieczonego małżeństwa. Wszystkie elementy taneczne mają ukazywać zgodność między nowożeńcami, czyli każdy krok, tempo oraz muzyka mają znaczenie. Pierwszy taniec jest symbolem początku wspólnego życia, dlatego ważne jest, aby to para młoda decydowała o tym jak będzie wyglądał. Wspólny taniec to też spore wyzwanie, gdyż potrzebuje wielu treningów, a występ przed gośćmi może wzbudzać tremę. Często jednak najbliżsi mieszają się w przygotowania ślubne i negują wybory nowożeńców. Z podobnymi trudnościami musieli zmierzyć się zakochani z Wielkiej Brytanii.

Wybrali oryginalną piosenkę na pierwszy taniec. Dziadkowie nie chcieli się zgodzić!

Nowożeńcy zdecydowali się na oryginalną piosenkę do pierwszego tańca. Wybranym utworem był hymn Ligi Mistrzów. Niestety ta decyzja nie każdemu przypadła do gustu. Problem pojawił się po stronie rodziny panny młodej. Jej dziadkowie dopuścili się szantażu, zagrozili, że jeśli para młoda nie zmieni piosenki, to będą musieli zabrać im wcześniej ofiarowane pieniądze na wesele. Przekazali wnuczce pięć tysięcy funtów, jednak wolą wycofać ten datek, niż zgodzić się na muzykę, która najczęściej towarzyszy wydarzeniom związanym z piłką nożną.



Zdjęcie Para młoda wybrała hymn Ligi Mistrzów na utwór do pierwszego tańca. Dziadkowie nie mogą tego znieść! / 123RF/PICSEL

Matka panny młodej ma inne zdanie. Broni swojej córki!

Odmienną opinię miała matka panny młodej. Według kobiety jest to decyzja, która należy do państwa młodych i to im pierwszy taniec ma odpowiadać. Podobne komentarze pojawiły się ze strony internautów, którzy nie ukrywali swojego oburzenia zaistniałą sytuacją. Twierdzą, że wybieranie piosenki do pierwszego tańca nie jest obowiązkiem, w który mają angażować się dziadkowie. Są takie osoby, którym wybór piosenki bardzo się spodobał. Internauci radzili nowożeńcom, aby albo oddać pieniądze rodzinie, albo spokojnie z nią porozmawiać i wytłumaczyć, dlaczego podjęli taką decyzję, a nie inną.

