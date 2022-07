Wraz z nadejściem fali upałów coraz częściej można niestety usłyszeć o dramatach związanych z zamykaniem dzieci i zwierząt w rozgrzanych samochodach. Takie sytuacje bardzo często kończą śmiercią, tak jak w przypadku niedawnej tragedii w Szczecinie, gdzie w ten sposób zmarło 1,5 roczne dziecko.

Co dzieje się z ciałem w rozgrzanym aucie?

Przy temperaturze powietrza wynoszącej 35 stopni Celsjusza, auto w ciągu godziny nagrzewa się do około 50-60 stopni. Nietrudno domyślić się, że ciało człowieka nie wytrzyma długo w takim upale. Szczególnie zagrożone są oczywiście małe dzieci, które nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa i najczęściej zasypiają, a następnie dochodzi do zgonu. Ich temperatura wzrasta wtedy od 2 do 5 razy szybciej niż u dorosłego człowieka.

- Przegrzany organizm zmusza się do walki, rozszerzają się naczynia, człowiek się poci, układ sercowo-naczyniowy jest obciążony, następnie dochodzi do niedotlenienia mózg, senności i apatii. [Dziecko] traci świadomość, serce przyspiesza, po czym się zatrzymuje - mówił w rozmowie z Interią dr Stefan Bednarz.

Kiedy można, a kiedy należy zbić szybę?

Niekiedy przechodnie obawiają się, że w przypadku gdy wybiją szybę w czyimś samochodzie, a potem okaże się, że zrobili to niepotrzebnie, czeka ich kara. Tak jednak nie jest - wybicie szyby w nagrzanym i zamkniętym aucie, w którym przebywa dziecko, jest traktowane jako czyn będący stanem wyższej konieczności, jeśli celem jest ratowanie życia. Stanowi o tym artykuł 26 kodeksu karnego.

Co więcej, w takiej sytuacji wybicie szyby jest naszym obowiązkiem. "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - mówi artykuł 162 kodeksu karnego.

Konsekwencje prawne grożą również osobie, która pozostawiła dziecko w rozgrzanym aucie, tym samym narażając je na utratę zdrowia i życia. W takim przypadku grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Pamiętajmy, że zanim wybijemy szybę, najlepiej sprawdzić np. przez zapukanie, czy dziecko w środku samochodu jest przytomne. Warto też sprawdzić, czy drzwi i bagażnik są na pewno zamknięte. Jeśli uznamy, że dostanie się do auta jest nieuniknione, wybierzmy szybę znajdującą się jak najdalej od dziecka, aby go nie zranić szkłem. W przypadku gdy jego stan będzie zły, należy wezwać pogotowie.

A co jeśli chodzi o zwierzęta?

Wewnątrz nagrzanych aut mogą znajdować się również zwierzęta, najczęściej psy, dla których upały są jeszcze gorsze niż dla ludzi. W tym przypadku według prawników wybicie szyby także jest uzasadnione.

Wątpliwości może budzić fakt, że obowiązek udzielenia pomocy zwierzętom odnosi się tylko do spraw drogowych, czyli potrąceń. Jednak artykuł 35 ustawy o ochronie zwierząt klasyfikuje znęcanie się nad zwierzęciem jako przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia. Zatem w sytuacji, gdy pies jest zamknięty w rozgrzanym samochodzie, można, a często nawet trzeba zareagować.

