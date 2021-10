Kiedy jest Dzień Bez Stanika?

13 października jest Międzynarodowym Dniem Bez Stanika. Święto to zostało zainicjowane w USA w 2011 roku i początkowo przypadało na 9 lipca, jednak październik jest ogólnoświatowym miesiącem świadomości raka piersi, dlatego zdecydowano się na przesunięcie święta.

Dlaczego świętujemy Dzień Bez Stanika?

Powodów rezygnacji z biustonosza w ten dzień jest co najmniej kilka. Pierwszym z nich jest zwrócenie uwagi na tematykę raka piersi. Dzień Bez Stanika ma propagować profilaktykę choroby nowotworowej — zwrócić uwagę na samobadania oraz badania okresowe, które mogą pozwolić na szybkie wykrycie guza.



Zdjęcie Dzień Bez Stanika ma przypominać o profilaktyce raka piersi i nie tylko / 123RF/PICSEL

Walka z przyzwyczajeniami kulturowymi

W naszej społeczności utarło się, że kobiety muszą zakładać stanik. Wiele z nich chciałoby nie zakładać biustonosza, jednak zwyczajnie wstydzi się wyjść z domu bez tej części garderoby, bojąc się spojrzeń przechodniów. Jednak coraz więcej dziewczyn świadomie decyduje się na częstszą rezygnację z biustonosza, który bywa bardzo niewygodny. W latach 60-tych, dwie studentki z San Francisco Stan College postanowiły zaprotestować wobec wpisanego w uczelniany statut prawa, jakim był nakaz noszenia stanika. Przespacerowały się po kampusie topless. Wywołało to duże wzburzenie wśród władz kampusu, jednak zwróciło uwagę na problem związany z przyzwyczajeniami kulturowymi co do wyglądu kobiet. Dzień Bez Stanika ma przypominać kobietom, że nie powinny wstydzić się swojego ciała i mogą decydować o swoim ubiorze.

Wygoda to podstawa dobrego samopoczucia

Chyba nie ma na świecie kobiety, która nie poczułaby ulgi, ściągając biustonosz po całym dniu noszenia. Jeżeli nie masz ochoty nosić tej części garderoby, a bez biustonosza jest ci wygodniej, to nie ma powodów, byś musiała go zakładać.



Te gwiazdy zrezygnowały ze stanika

Wiele polskich gwiazd często nie zakłada biustonosza. Nie tylko na wyjście do sklepu po bułki — brak stanika jest częstym elementem stylizacji na pokazach, premierach czy profesjonalnych fotografiach. Które z polskich gwiazd ceni komfort i rezygnuje z biustonosza?



Instagram Post

Julia Wieniawa bez stanika pojawia się nie tylko w domu, ale także na salonach. To jedna z polskich celebrytek, która najczęściej mówi biustonoszowi "nie". W tej stylizacji młoda aktorka nie dobrała biustonosza. Mimo pozytywnego przyjęcia, pod postem z kolejnym zdjęciem bez stanika wylała się na nią fala hejtu sugerująca, że Julia Wieniawa nie powinnać rezygnować z biustonosza. Gwiazda jednak zaskoczyłą błyskotliwią odpowiedzią, twierdząc, że kocha swoje ciało niezależnie od jego wyglądu.





Joanna Krupa równie często nie zakłada stanika - szczególnie do wieczorowych kreacji, które potrafią wiele odsłonić. Mimo tego, modelka zawsze prezentuje się niezwykle elegancko.

Zdjęcie Joanna Krupa często rezygnuje z biustonosza na wielkie wyjścia / Getty Images

Kasia Warnke nierzadko wywołuje duże poruszenie w mediach - właśnie brakiem stanika. Ta polska aktorka na pewno znacznie przyczyniła się do zmniejszenia uprzedzeń i wstydu związanego z nienoszeniem biustonosza.



Zdjęcie Kasia Warnke bez stanika wygląda obłędnie! / Piotr Andrzejczak / MWMedia

Anja Rubik to jedna z najbardziej znanych polskich modelek na świecie. Działaczka społeczna często łamie stereotypy, dlatego wybierając stylizacje na czerwony wybieg i w życiu prywatnym niejednokrotnie zostawia stanik w szafie.



Zdjęcie Anja Rubik zrezygnowała z biustonosza i wybrała transparentną koszulę / Marc Piasecki / Getty Images

Jak spędzicie Dzień Bez Stanika?



