Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa Święta Edukacji Narodowej. Ustanowiono je w 1972 r., jednak jego historia sięga jeszcze czasów Stanisława II Augusta, który utworzył Komisję Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Dzięki ustawie z kwietnia 1972 roku wprowadzono oficjalne obchody Dnia Nauczyciela. Jak mówi Karta Nauczyciela:

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…)

Oznacza to, że Dzień Edukacji Narodowej, który nazywamy Dniem Nauczyciela, to nie tylko święto pedagogów, ale wszystkich pracowników szkolnictwa. Dlatego właśnie celebrowany jest przez wykładowców, przedszkolanki, dyrekcję, pracowników szkół i uczelni, a także uczniów i ich rodziców.





Dzień Nauczyciela 2021. Kiedy wypada?

Dzień Edukacji Narodowej jest stałym świętem, które co roku wypada 14 października. W tym roku będzie to czwartek. Najprawdopodobniej nauczyciele i uczniowie w tym semestrze będą mogli obchodzić Dzień Nauczyciela w szkole, a nie na zajęciach online. W ubiegłym roku nie było takiej możliwości, ponieważ wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie.



Zdjęcie 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. W Polsce obchodzimy go 14 października / 123RF/PICSEL

Czy Dzień Edukacji Narodowej będzie wolny od szkoły?

To pytanie, które często zadają uczniowie. Niestety, nie mamy najlepszych wieści. Dzień Nauczyciela 2021 nie będzie dniem wolnym od szkoły. Wiele placówek szkolnych organizuje jednak różnego rodzaju akademie, czy inne uroczystości, które na pewno ograniczą ilość zajęć. Jedno jest pewne: każdy nauczyciel odpuści trudne klasówki w swoje święto, więc nie ma się czego bać - warto podziękować nauczycielom za ich zaangażowanie.



Prezent na Dzień Nauczyciela. Co kupić?

Zastanawiasz się, co podarować nauczycielowi twojego dziecka na prezent? Podpowiadamy co idealnie się nada, a jakich upominków lepiej unikać.



Upominek na Dzień Nauczyciela. Jaki wybrać?

Najczęściej nauczycielom w ich święto wręcza się kwiaty. To uniwersalny i elegancki prezent. Dodatkowo, w ramach prezentu można wybrać np. wieczne pióro, kalendarz nauczycielski, dobrą książkę, słodycze czy przygotowany własnoręcznie przez uczniów album ze zdjęciami. Przy doborze prezentów nie zapomnij o symbolicznym upominku dla innych pracowników szkoły: sekretarki, woźnych, czy szkolnego pedagoga. Taki gest na pewno ich uszczęśliwi.



Zdjęcie 14 października nauczyciele są obdarowywani drobnymi prezentami w postaci kwiatów lub słodyczy / 123RF/PICSEL

Dzień Edukacji Narodowej - jakich upominków unikać?

Należy pamiętać, że nie wszystkie prezenty będą odpowiednie na prezent na Dzień Nauczyciela. Unikaj zbyt osobistych upominków, np. ubrań, kosmetyków, czy perfum. Takie podarunki łatwo źle dopasować, co będzie skutkowało nietrafionym, kurzącym się na półce podarunkiem.



Życzenia na dzień nauczyciela. Jak je przygotować? Oto prosty sposób

Osobiście przygotowane życzenia to dla wychowawcy najlepszy prezent. Jeżeli chcecie wręczyć pedagogowi taki upominek, to istnieje świetny sposób na proste ułożenie wierszyka dla nauczyciela w jego święto. Zbierzcie uczniów w klasie i poproście ich o wypisanie na tablicy charakterystycznych cech wychowawcy. Zastanówcie się, co najbardziej lubi robić, jakich zwrotów najczęściej używa, jaki jest jego charakter, jak się ubiera itp. Tym sposobem sporządzicie scenariusz zabawnych i oryginalnych życzeń na Dzień Nauczyciela. Klasa może również na podstawie tej burzy mózgów przygotować scenkę, w której zagra swojego pedagoga. Taki prezent na pewno go rozbawi i wzruszy, a Dzień Nauczyciela będzie dla niego bardzo przyjemnie spędzonym świętem.



