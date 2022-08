Monika Janusz, Interia.pl: - Podczas festiwalu w Uniejowie "Earth Festival 2022" gwiazdy będą grały "dla czystej Polski". To wyjątkowa inicjatywa...

Barbara Cały: - To wartościowe i bardzo ważne wydarzenie. W ten sposób nagłaśniamy problem ochrony środowiska, pokazujemy go także z różnych perspektyw i podkreślamy, że musimy dbać o naszą planetę. Wszystko, co robimy ma konsekwencje. Wspierając środowisko dbamy nie tylko o naszą przyszłość, ale przede wszystkim o komfort życia naszych dzieci i wnuków, a więc o przyszłość następnych pokoleń.

- Bardzo się cieszę, że Telewizja Polsat wyszła z taką inicjatywą i postanowiła stworzyć "Earth Festival", a więc wydarzenie, które promuje ekologiczny styl życia. Na co dzień staram się żyć ekologicznie, a widać to między innymi w moich projektach. Dlatego bardzo miło mi, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia.

Kreacje prowadzących podczas "Earth Festival 2022" również będą odzwierciedlały przesłanie: "For Earth For Us". To ubrania wyjątkowe - zarówno jeśli chodzi o ich wygląd, jak i sposób, w jaki powstały. Jakie kreacje zobaczymy na scenie?

B.C: - Na tę wyjątkową okazję stworzyłam kreacje, których poszczególne części wykonane są z zawleczek pozyskanych ze zużytych puszek. Często wykorzystuję ten "materiał" i wiem, jak efektownie może się prezentować. Uwielbiam sięgać po drobiazgi, których potencjału inni nie dostrzegają. Łączyć je i tworzyć z nich coś wyjątkowego. Zawleczki łączę naturalnymi, bawełnianymi nićmi. W moich projektach nie wykorzystuję syntetyków. Stawiam na naturalność i korzystam z tego, co innym wydaje się bezużyteczne.

Przygotowanie kreacji wykonanej z zawleczek puszek wydaje się niesamowicie czasochłonne.

B.C: - To prawda. Gromadzenie materiałów to proces, w którym pomagają mi znajomi i rodzina. Bliscy zbierają dla mnie potrzebne rzeczy, dzięki temu kreacje mogą powstawać znacznie szybciej. Korzystam też z pomocy zaprzyjaźnionych sklepów. Właściciele i pracownicy, zamiast wyrzucać niektóre elementy, teoretycznie niepotrzebne, zbierają je i oddają mi, bo wiedzą, że mogę z nich zrobić coś ciekawego, spektakularnego. Nieustannie poszukuję także nowych rozwiązań. Moja wyobraźnia cały czas pracuje, więc gdy widzę coś niewykorzystanego, podnoszę to i zastanawiam się, jak mogłabym nadać temu wartość. Tak powstają kolejne, nowe projekty.

- Często tworzę także kreacje wykonane z worków jutowych, elementy dekoracyjne z kory czy z aluminiowych blaszek po zużytych tealightach. Z tych materiałów również robię nie tylko ubrania codzienne, ale także kreacje wieczorowe, które z powodzeniem można założyć na ważne przyjęcia i wyjątkowe wyjścia, na przykład gale czy festiwale.

Podczas "Earth Festival 2022" gwiazdy wystąpią również w jeansowych kreacjach. Stworzenie ich było wyzwaniem panie Krzysztofie?

Krzysztof Stróżyna: - Przygotowując kreacje myślałem o celu festiwalu. Ubrania, w których wystąpią gwiazdy, są wykonane z tego, co mam w pracowni, wykorzystałem tkaniny wyprodukowane i wyprane w ekologiczny sposób. Gwiazdy wystąpią w kreacjach przy projektowaniu, których nie stosowałem żadnych kompromisów twórczych. Myślę, że teraz szczególnie ważne jest, żeby kupować mniej i bardziej zastanawiać się nad wyborami, jakich dokonujemy.

Tradycyjny jeans nie powstaje w zbyt ekologicznych okolicznościach, wymaga zużycia ogromnych ilości wody, ale pana projekty udowadniają, że ten materiał może być eko. Co wyróżnia jeans, na którym pan pracuje?

K.S: - Zarówno denim, jak i pralnia, w której go pierzemy, posiadają certyfikat GOTS, który świadczy o najbardziej ekologicznym sposobie produkcji i prania. W standardzie GOTS niezwykle ważną rolę odgrywa właśnie odpowiednia gospodarka wodna. Producenci zobowiązani są do stosowania oczyszczalni i zamkniętego obiegu wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku jeansu.

Obie metody twórcze udowadniają, że moda zaangażowana nie jest nudna. Gdzie znaleźć inspirację do ekotworzenia?

K.S: - Szukam inspiracji wokół. Inspiruje mnie moje otoczenie: ulica, stroje ludowe, które kolekcjonuje i nosze od lat, natura, ale również popkultura. Uważam, że nadaje ona modzie rozpoznawalny sznyt.

B.C: - Ja z kolei kocham wykorzystywać materiały, których potencjału inni nie zauważają. Tworząc w ten sposób, mogę uruchomić wyobraźnię. Zależy mi też na tym, by poszczególnie ubrania miały znacznie i były wyjątkowe. Moda szybko przemija. Ubrania, które tworze są ponadczasowe. Wykonuję je samodzielnie i wkładam w nie swoją miłość, pasję. Już sama idea tego, jak powstają poszczególne kreacje, przeczy założeniu, jakoby moda odpowiedzialna była nudna. Są to widowiskowe rzeczy.

I nowatorskie...

B.C: - Staram się także łączyć tradycję z nowoczesnością. Metoda szydełkowa, której używam do łączenia poszczególnych elementów, wywodzi się z XIII wieku. Szydełko często kojarzy się nam z obrusami, firanami, z wystrojem domu naszych babć. Jednak w moich projektach przełamuje ten stereotyp i pokazuje, że szydełko może wyglądać nowocześnie i ekstrawagancko. Wszystko dzięki kapslom, zawleczkom, aluminiowym blaszkom, które w modzie są czymś nowym i wyjątkowym.

Jak wspominają Państwo pracę z gwiazdami festiwalu "Earth Festival 2022"? Entuzjastycznie reagowały na wszystkie niekonwencjonalne pomysły, nowe materiały i projekty?

K.S: - Owszem. Zawsze słucham tego, jakie potrzeby i wizje mają osoby, z którymi współpracuje. Oczywiście, jestem otwarty na pewne dostosowanie projektów, ale musi to być zgodne z moją estetyką, w końcu po to przychodzi się do projektanta.

B.C: - Dla mnie praca z Iloną Krawczyńską i Marceliną Zawadzką to była czysta przyjemność. Bardzo miło wspominam przymiarki. Dziewczyny są wyjątkowo otwarte. Właściwie wszystko, co proponowałam, przyjmowały z uśmiechem i radością. Marcelinę ciekawiły poszczególne kreacje i to, z czego zostały wykonane. Wybrałyśmy kilka projektów, które już niedługo widzowie będą mogli zobaczyć na scenie.

Świadomość dotycząca mody zaangażowanej w środowisku jakim jest show-biznes rośnie?

K.S: - Widać, że pojawia się coraz więcej osób zainteresowanych ekologią. Życzyłbym sobie jednak, żeby świadomość postępowała w szybszym tempie. Pozytywne jest natomiast to, że niektóre gwiazdy decydują się na noszenie głównie mody odpowiedzialnej i zaangażowanej.

B.C: - Moim zdaniem gwiazdy są coraz bardziej świadome tego, co noszą. Przede wszystkim już nie czują nacisków, by na każdej gali pojawiać się w nowej kreacji. Próbują wykorzystywać rzeczy z poprzednich lat, modyfikując je i przerabiając. To bardzo ważna zmiana. Obecnie podkreślanie tego, że jakieś ubranie ma się w szafie już od wielu lat, jest modne - to powód do dumy. Rozsądne wybieranie projektantów i inwestycja w jakość dobrze świadczy o gwiazdach. Osoby rozpoznawalne mają świadomość tego, że świat się zmienia i chcą podążać za tymi zmianami.

Moda ekologiczna z roku na rok staje się coraz bardziej popularna.

B.C: - Rzeczywiście, coraz więcej osób nosi się rzeczy "z drugiej ręki" - wiele osób chwali się tym, że odziedziczyło ubranie po babci, czy też mamie. Siła drugiego obiegu rośnie, a to bardzo ważna zmiana, która daje nadzieję. Jednak jeśli chodzi o projektantów, którzy promują na przykład upcykling i działają zgodnie z jego założeniami, to nadal niewielka grupa osób. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni i gwiazdy również będą sięgały częściej po tego typu kreacje.

A gdybyśmy mieli porównać Polskę i świat, czy moda zrównoważona w Polsce jest na wysokim poziomie?

K.S: - Niestety w tej kwestii jeszcze dużo pozostaje do zrobienia, dlatego takie inicjatywy jak "Earth Festival 2022" są obecnie szczególnie ważne.

