Egzamin ósmoklasisty - do czego jest potrzebny? To egzamin obowiązkowy. Oznacza to, że aby ukończyć szkołę, musi do niego przystąpić każdy uczeń. Nie ma minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien zdobyć, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty - przedmioty

Uczeń ósmej klasy przystępuje do egzaminu z 3 obowiązkowych przedmiotów:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego nowożytnego (np. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego czy niemieckiego).

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty - terminy, ile trwa

Zdjęcie Tegoroczny egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami / 123RF/PICSEL

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 24 do 26 maja. Pierwszym egzaminem, do którego przystąpią uczniowie, będzie egzamin z języka polskiego. 25 maja odbędzie się egzamin z matematyki, a 26 maja z języka obcego.

Uczniowie klas ósmych z całej Polski rozpoczną egzaminy w tym samym czasie. W każdej szkole będą się zaczynały o godz. 9:00. Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a z języka obcego - 90 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte (uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku) i zadania otwarte (uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Uczniowie, którzy z różnych względów nie będą mogli przystąpić do egzaminów w powyższych terminach, będą mieli taką możliwość w przyszłym miesiącu. 13 czerwca odbędzie się egzamin z języka polskiego, 14 czerwca z matematyki, a 15 czerwca z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki

Zdjęcie W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

Uczniowie poznają wyniki egzaminów 1 lipca, niezależnie od tego, czy przystępowali do nich w maju czy czerwcu. Zaświadczenia mają otrzymać kilka dni później, bo 8 lipca. Na zaświadczeniu pojawi się wynik procentowy i wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów, które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów, którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Jak to wygląda w praktyce?

CKE podaje następujący przykład: jeśli uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia, dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających, co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy daje możliwość porównania swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

CKE podkreśla, że wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Egzamin ósmoklasisty - wolne dla innych klas

Zdjęcie Czy podczas egzaminu ósmoklasisty młodsi uczniowie mają wolne? / Maciej Kosycarz/KFP/REPORTER / East News

Czy podczas egzaminu ósmoklasisty młodsi uczniowie mają wolne? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. W tym roku egzaminy odbędą się w dniach 24 - 26 maja. Dla uczniów najstarszych klas będzie to zapewne stresujący czas, ale młodsi uczniowie z klas 1-7 będą mogli skorzystać z 3 dni wolnego. Informację o dniach wolnych powinni przekazać dyrektorzy i nauczyciele danej szkoły.

