W maju temperatura może być zmienna. W pierwszym tygodniu zapowiadane jest lekkie ochłodzenie, które niedługo potem ponownie zamieni się w upał. Zapowiada się kilka dni, kiedy termometry pokażą 30 st. C. W tym miesiącu szczególnie powinni uważać ogrodnicy, ponieważ wahania temperatury w ciągu doby mogą być całkiem spore. W nocy może ona spadać do wartości bliskich 0 st. C.