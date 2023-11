Spis treści: 01 Nowe emerytury w 2024 roku. Tyle zyskają seniorzy

Nowe emerytury w 2024 roku. Tyle zyskają seniorzy

Wiele wskazuje na to, że 2024 rok będzie ostatnim z tak wysoką waloryzacją emerytur i rent - donosi "Fakt", podkreślając jednocześnie, że świadczenia, które mają co prawda wzrosnąć tylko o inflację, według prognoz resortu wciąż będą wyższe o około 12,3 proc.

Co to oznacza dla seniorów? Podwyżki. Minimalna emerytura, wynosząca obecnie 1588,44 zł brutto wzrośnie do 1783,82 zł brutto. To jednak nie koniec.

Co się zmieni dla emerytów w 2024 roku? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń

Zgodnie z wyliczeniami "Faktu" wzrosnąć może również najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna - z 1588,44 zł do 1783,82 zł, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 1191,33 zł do 1337,86 zł, a także najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - z 1906,13 zł do 2140,57 zł.

Wyższe będzie również świadczenie przedemerytalne - z 1600,70 zł do 1797,58 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrosnąć może z 294,39 zł do 330,60 zł, a dodatek dla sołtysów - z 300 zł do 337 zł. Świadczenie ratownicze zwiększyć może się z 230 zł do 258,29 zł.

Trzynastki i czternastki znów trafią do emerytów. Kiedy?

Zaskoczeń dla świadczeniobiorców będzie jednak więcej. W 2024 roku seniorzy znów będą mogli liczyć na wypłatę trzynastek i czternastek. Te pierwsze, gwarantowane ustawowo, posiadają w przepisach jasny zapis kiedy i na jakich zasadach będą realizowane. Trafią do emerytów w kwietniu, wynosząc tyle, co minimalna emerytura - 1783,82 zł brutto.

Nieco niepewności wiąże się jednak z wypłatą czternastek. Od tego roku są one co prawda przyznawane ustawowo, jednak nie ustalono dokładnego terminu ich wypłaty. W tym roku trafiły do seniorów we wrześniu, tuż przed wyborami. Przepisy zakładają jedynie, że rząd musi do końca października wydać rozporządzenie, które określi termin wypłaty. Czternasta emerytura może więc trafić na konta seniorów dopiero w grudniu przyszłego roku.

Zdaje się, że będzie też dużo niższa. W tym roku dodatek wynosił dokładnie 2650 zł brutto przy świadczeniu do wysokości 2900 zł, będąc zmniejszanym na zasadzie złotówka za złotówkę powyżej tej kwoty. "W projekcie ustawy, który wpłynął do Sejmu, nie zaplanowano jednak pieniędzy na tak wysokie czternastki" - zauważa "Fakt". W przyszłym roku czternastka może więc zostać wypłacona w minimalnej kwocie, czyli 1783,82 zł brutto.

