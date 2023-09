Donald Tusk w polityce

Donald Tusk jest politykiem, który odgrywa znaczącą rolę w polityce Polski oraz na arenie międzynarodowej. Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. W latach 80. był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL.

W latach 2001-2014 był liderem Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku został premierem Polski po wygranych wyborach parlamentarnych. Jego rząd skupiał się na reformach gospodarczych i modernizacji kraju. Funkcję premiera pełnił do 2014 roku. Do tej pory jest osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP.

W 2014 roku Tusk zrezygnował z funkcji premiera Polski, aby objąć stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej - organu Unii Europejskiej reprezentującego szefów państw lub rządów krajów członkowskich. Jego kadencja trwała do 2019 roku. Po zakończeniu kadencji w UE Tusk wrócił do Polski i ponownie zaangażował się w politykę krajową.

Reklama

W 2021 roku został ponownie wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Polityk w kwietniu tego roku skończył 66 lat i pobiera już euroemeryturę, na którą przeszedł jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ile wynosi to świadczenie?

Zobacz również: Emerytura Krystyny Pawłowicz w 2023 roku. Wysokość zaskakuje

Wcześniejsza euroemerytura Tuska. Może liczyć na pokaźną sumę

Donald Tusk na jednym ze spotkań z wyborcami w marcu tego roku zdradził, że pobiera już emeryturę. Jak doniósł "Fakt", polityk zdecydował się na przejście na "wcześniejszą" euroemeryturę. Obowiązujący wiek emerytalny dla pracowników instytucji UE wynosi 66 lat, jednak Tusk zdecydował się na skorzystanie z możliwości wcześniejszej emerytury na rok przed swoimi 66. urodzinami.

Miało to skutkować zmniejszeniem świadczenia o 600 euro miesięcznie. Nie jest to jednak wysoka kwota w kontekście całej miesięcznej emerytury Tuska, bowiem za przewodniczenie w Radzie Europejskiej politykowi należy się świadczenie w wysokości 4,6 tys. euro czyli około 21 tys. zł brutto. Gdyby więc nie zdecydował się na wcześniejszą emeryturę, pobierałby świadczenie w wysokości ponad 23 tys zł brutto. Jak przyznaje polityk, wysokość jego emerytury należy do wysokich:

Jakkolwiek to zabrzmi, może nieskromnie: już wyżej nie skoczę, jak byłem. Komentatorzy, politycy zastanawiają się – ciekawe, kim ten Tusk chce zostać. A ja tak myślę, w moim przypadku można uwierzyć, że motywacja jest inna. Mam wysoką europejską emeryturę, mam w domu moje dzieci, wnuki, moją żonę. Nie mam potrzeb finansowych, stanowisk się już w życiu nasprawowałem Tusk o finansach

Zobacz również: Ile wynosi emerytura Leszka Millera?

Tusk pobiera dwie emerytury? Tyle wyliczył mu ZUS

Donald Tusk przez wiele lat pełnił funkcje polityczne w Polsce, przez co również w naszym kraju odkładał składki w ZUS-ie. Jako że osiągnął już wymagany wiek emerytalny w Polsce (65 lat), może pobierać emeryturę. Nie wiadomo jednak, czy polityk złożył o nią wniosek. Gdyby tak było, według obliczeń "Fakt-u" Tusk mógłby liczyć na świadczenie w wysokości około 9 tys. zł brutto, co wraz z euroemeryturą w wysokości 21 tys. zł brutto zapewniałoby mu miesięczne dochody w wysokości około 30 tys. zł.

Zobacz również: Jaka emerytura po 10 latach pracy za najniższą krajową?