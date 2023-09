Spis treści: 01 Emerytury rolnicze na nowych zasadach

02 Ile lat trzeba mieć w KRUS, żeby dostać emeryturę?

03 Ile wynosi emerytura rolnicza na rękę?

04 Ile wynosi emerytura rolnicza w 2024 roku?

Emerytury rolnicze na nowych zasadach

Emerytura rolnicza przeszła swoistą rewolucję na początku marca 2023 roku. Podstawowe świadczenie dla ubezpieczonych w KRUS zostało podwyższone do 90% wartości najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dzięki temu podstawowa emerytura rolnicza to 1429,60 zł. Był to znaczący wzrost, który wyniósł 345,02 zł. To jednak nie wszystkie ewolucje, które przygotował rząd w tych świadczeniach.

Emerytury rolnicze na nowych zasadach to również rewolucja, która objęła dwuzawodowców. Emeryci, którzy opłacali podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, mogą liczyć na specjalny dodatek do świadczenia. Ten wynosi dokładnie 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Jak wyliczył KRUS rolnik, który opłacał takie składki przez 10 lat, otrzyma dodatkowo 71,48 zł brutto miesięcznie. Dotyczy to również rolników opłacających dodatkową składkę z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych.

Reklama

Emerytury rolnicze to także dodatki, które obejmują ubezpieczonych w ZUS, czyli 13. i 14. emerytura. Te zostały wprowadzone na stałe do kalendarza świadczeń dla seniorów. Dodatkowo emerytura rolnicza, podobnie jak ta wypłacana przez ZUS, również podlega waloryzacji. W przyszłym roku podobnie jak w latach ubiegłych, seniorzy mogą liczyć na waloryzację, a jak prognozują eksperci, rok 2024 ma przynieść znaczące podwyżki.

Ile lat trzeba mieć w KRUS, żeby dostać emeryturę?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu pod kilkoma warunkami. Po pierwsze świadczenie z KRUS trafi do osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Ten, jak wiadomo, dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. Ile lat trzeba mieć w KRUS, żeby dostać emeryturę? Tu ustawodawca przyjął zasadę, że emerytura rolnicza przyznawana jest w sytuacji, kiedy rolnik podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres 25 lat obowiązuje dzięki nowelizacji przepisów z dnia 1 października 2017 r. Ta sprawiła, że należy przez 25 lat podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu licząc od 1991 roku. Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę? Jeżeli rolnik zakończył działalność przed 31 grudnia 2017, może ubiegać się o emeryturę po 30 latach płacenia KRUS.

Ile wynosi emerytura rolnicza na rękę?

Podstawowa emerytura rolnicza wynosi 1429,60 zł. Wspomniana wcześniej suma to kwota brutto. Ile wynosi emerytura rolnicza na rękę? W podstawowej wersji będzie to 1215,30 zł netto. Warto jednak pamiętać, że świadczenie z KRUS ustala się na podstawie aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zdjęcie Ile wynosi emerytura rolnicza na rękę? Ta podstawowa w 2023 roku to ok. 1215 zł. / 123RF/PICSEL

Ile wynosi emerytura rolnicza na rękę? Im wyższa kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek, tym wyższa emerytura rolnicza. KRUS w swoich publikacjach dzieli się przykładami. Zgodnie z nimi emerytura rolnicza w 2023 roku po 25 latach opłacania składek, wynosić będzie 1686,93 zł brutto. To ok. 1425 zł emerytury na rękę. Taki wynik to efekt mnożenia 1429,60 zł i indywidualnego wskaźnika wymiaru emerytury na poziomie 1,18.

Ile wynosi emerytura rolnicza w 2024 roku?

Emerytura rolnicza w 2024 roku będzie wyższa. To wynika bezpośrednio z zapowiedzianej przez rząd kolejnej waloryzacji emerytur, która będzie miała miejsce 1 marca. Ustawa budżetowa sugeruje wskaźnik 112,3 proc., a to oznacza podwyższenie wartości świadczeń brutto o 12,3 proc. Ile wynosi emerytura rolnicza w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wyniesie 1783,82 zł. To oznacza, że emeryt otrzyma 1623,28 zł na rękę. Jak wspomnieliśmy wyżej, wysokość emerytury rolniczej stanowi 90 proc. emerytury podstawowej, a świadczenie wypłacane rolnikom rośnie wraz z waloryzacją emerytury pracowniczej. Zgodnie ze wskaźnikiem od 1 marca 2024 r. emerytura rolnicza wzrośnie do 1605,44 zł brutto. To oznacza, że świadczeniobiorcy dostaną ok. 180 zł na rękę więcej niż obecnie.

Przeczytaj również: Przepracował 62 lata, bez zwolnień lekarskich. Oto jaką dziś pobiera emeryturę

Twoja pensja wynosi 7 tys. zł? Sprawdź, jak duża będzie twoja emerytura

Te seniorki mogą liczyć na wyższe świadczenie. Spora różnica