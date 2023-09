Oto okrutna prawda na temat akrylowych swetrów. Polki kupują je na potęgę

Dostajesz 500 plus? Możesz otrzymać dodatkowe 400 Mowa o tzw. okresowych emeryturach kapitałowych dla kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Na oficjalnej stronie ZUS czytamy, że seniorki te mogą postarać się o wyższe świadczenie, muszą jedynie spełnić kilka wymogów.

Te seniorki mogą mieć wyższą emeryturę. Różnica robi wrażenie

Aby móc pobierać wyższą emeryturę, seniorka musi:

spełnić wymóg wieku - 60 lat,

być członkinią Otwartego Funduszu Emerytalnego,

mieć ustalone prawo do emerytury,

zgromadzić kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS (ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura), równą co najmniej dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Jak zgłosić się po wyższą emeryturę?

Kobiety, które chcą podnieść swoje świadczenie, muszą złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS.

Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w wieku seniora. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Są one ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

w przypadku śmierci

w przypadku, gdy wyczerpią się środki zapisane na subkoncie.

