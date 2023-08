Spis treści: 01 Fala upałów w Chorwacji

02 Kiedy w Chorwacji będzie najcieplej?

Fala upałów w Chorwacji

Podróże Bajkowa wioska położona w północnej Chorwacji. Tłumów tutaj nie zastaniesz Chorwaccy meteorolodzy zapowiadają coraz większe temperatury. Prognozy wskazują, że dziś (21 sierpnia) termometry pokażą maksymalnie od 31 do 36 st. C. Obecnie czerwony alert oznaczający wyjątkowo niebezpieczną pogodę obowiązuje w regionie Rijeka oraz Dubrownik. Pomarańczowe ostrzeżenie dotyczy natomiast regionu Knin i Splitu. Tam pogoda jest oznaczona jako niebezpieczna.

Z każdym dniem ma być jednak znacznie cieplej. Jak czytamy na DHMZ, czyli oficjalnej stronie Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego, wtorek również zapowiada się upalny. "Poranna temperatura od 17 do 22 st. C., na Adriatyku głównie od 24 do 29 st. C., a najwyższa dzienna od 32 do 37 st. C" - przekazano. Czerwone i pomarańczowe alerty będą dotyczyły dokładnie tych samych regionów.

Zdjęcie Synoptycy ostrzegają przed upałami w Chorwacji / 123RF/PICSEL

Kiedy w Chorwacji będzie najcieplej?

Na stronie DHMZ opublikowano tabelę ukazującą niebezpieczeństwo związane z falą upałów. W środę bardzo duży poziom oznaczony czerwonym kolorem będzie dotyczyć regionów Knin, Rijeka, Split i Dubrownik. Podobnie będzie w czwartek, ale tego dnia pomarańczowy alert będzie obowiązywał również w regionie Osijek.

Chorwaccy meteorolodzy wskazują, że to w piątek fala upałów da o sobie znać w większości kraju. Nadal będą się utrzymywać te same alerty co w czwartek, ale dojdą do tego ostrzeżenia drugiego stopnia w regionie Zagrzeb, Karlovac i Gospić. Prognozy na środę, czwartek i piątek wskazują, że maksymalna temperatura wyniesie nawet 34-36 st. C.

***

