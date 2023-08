Polska na własne oczy: Kaszubska wieś, gdzie czas nagle się zatrzymał

W Chorwacji znajdziemy wszystkie możliwe rodzaje zakwaterowania — hotele, apartamenty, domki, czy campingi. Ta ostatnia opcja jest idealnym wyborem dla osób lubiących spędzać urlop blisko natury. Można rozbić własny namiot, zaparkować przyczepę lub wynająć domek mobilny. Campingi są też idealne dla ludzi podróżujących ze zwierzętami. Właściciele psów powinni jednak sprawdzić, czy ich pupil będzie miał prawo przebywać na campingu — niektóre obiekty nie akceptują przedstawicieli ras uznanych za niebezpieczne.



Do pobytu na campingu zachęcają też umiarkowane ceny i udogodnienia dostępne dla gości. Koszt dobowego pobytu na polu campingowym w szczycie sezonu zwykle mieści się w granicach od 30 zł do 100 zł za osobę. Przeważnie jednak średnia cena to około 70 zł. Domki są już dużo droższe — wynajem takiego miejsca kosztuje od 50 euro za dobę wzwyż, ale jeśli przyjedziemy w maju lub wrześniu, za domek zapłacimy kilkakrotnie taniej.

Chorwackie campingi są dobrze wyposażone — często posiadają baseny, zadbane toalety, łazienki, bary i restauracje. Wiele z takich miejsc oferuje domki do wynajęcia o bardzo wysokim standardzie. Zwykle też atutem campingów jest ładne położenie i możliwość zatrzymania się w takim miejscu na terenie dosłownie całego kraju, nawet w miejscach, które nie są kojarzone jako namiotowe, jak na przykład Dubrownik. Oto kilka najlepszych chorwackich lokalizacji dla miłośników campingowania.



Baška Beach Camping Resort na wyspie Krk

Ten camping znajduje się blisko plaży Vela Plaža w miejscowości Baška na południowym brzegu wyspy Krk. Do centrum uroczej miejscowości Baška jest stąd tylko 800 metrów

Na terenie ośrodka znajdują się klimatyzowane domki mobilne z dostępem do grilla i bezpłatnym WiFi.



Zdjęcie Miasteczko Baszka na wyspie Krk w Chorwacji / 123RF/PICSEL

Domki wyposażone są w zadaszony taras z zestawem do siedzenia oraz miejsce na zielonej przestrzeni, gdzie można się opalać lub odpocząć. Każda jednostka mieszkalna posiada telewizor z satelitarnym dostępem do kanałów, aneks kuchenny z jadalnią i łazienkę z prysznicem.

Ośrodek oferuje wiele udogodnień, w tym bar i restaurację, która serwuje potrawy kuchni lokalnej. Jest także plac zabaw dla dzieci, sklep spożywczy i inne udogodnienia, jak korty tenisowe i pole do minigolfa.

Mobile Homes Camping Omišalj na północy Krk

Na północnym brzegu wyspy Krk, w miejscowości Omišalj, zaledwie 3 km od portu lotniczego Rijeka, znajduje się Mobile Homes Camping Omišalj, który oferuje luksusowe pięciogwiazdkowe zakwaterowanie. Goście mogą korzystać z prywatnej plaży, sezonowego basenu na świeżym powietrzu oraz baru. Camping gwarantuje ochronę i obsługę w recepcji dostępną przez całą dobę. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw dla dzieci, darmowe WiFi, prywatny parking bez dodatkowych opłat oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Każdy domek wyposażony jest w taras z widokiem na morze i basen, klimatyzację, część wypoczynkową, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych, a także aneks kuchenny. Można więc gotować samodzielnie lub udać się do campingowej restauracji oferującej specjalności kuchni chorwackiej. Goście Campingu Omišalj mogą też uczestniczyć w zajęciach jogi. Kemping oferuje również możliwość wypożyczenia rowerów oraz korzystania z basenu dla dzieci.

Za osiem dni pobytu dla czterech osób zapłacimy około 10 tys. zł w szczycie sezonu, to spora kwota za camping, ale jak mówi znany cytat — tu jest jakby luksusowo.



Zdjęcie Krk / 123RF/PICSEL





Camping Opatija na półwyspie Istria

Na tym campingu w pobliżu Opatiji można rozbić namiot lub przyjechać camperem. Cena miejsca to niecałe 100 zł za dwie dorosłe osoby, ale doliczany jest także podatek turystyczny, o czym dowiemy się dopiero kończąc pobyt w tym obiekcie. Należy więc być przygotowanym na uiszczenie kwoty nieco większej niż podana w ofercie.

Zdjęcie Istria / 123RF/PICSEL

Trudno jednak będzie znaleźć obiekt położony bliżej wybrzeża niż Camping Opatija — dotarcie do brzegu morza to kwestia przejścia około 60 kroków lub nawet mniej, w zależności od położenia wynajętej parceli. Można więc do woli plażować, a po powrocie wypocząć w cieniu, który szczególnie docenili w swoich komentarzach odwiedzający — camping położony jest bowiem w lesie na skraju wioski Ičići. W pobliskim porcie można również łowić ryby, wybrać się na wycieczkę łodzią, wypożyczyć kajak lub deskę surfingową.

Poruszanie się po okolicy jest dość łatwe, ponieważ camping znajduje się w niewielkiej odległości od głównej drogi. Przejazd do nadmorskiego miasta Opatija zajmie około pięciu minut, do Rijeki pół godziny, a do Parku Narodowego Učka — jedynie kwadrans.



Zdjęcie Dalmacja / 123RF/PICSEL

Amadria Park Camping Trogir w Dalmacji

Goście campingu Amadria Park położonego tuż przy adriatyckiej plaży w dalmackiej części Chorwacji mogą wykupić miejsce na rozbicie namiotu, postawienie przyczepy campingowej lub campera. Dwie dorosłe osoby zapłacą około 150 zł za dobę. Oprócz czystych i zadbanych toalet i pryszniców, o czym zapewniają opinie zadowolonych turystów, camping oferuje dwie restauracje, cztery bary, piekarnię, basen, autobus i taksówki wodne. Pobliski Split daje też dostęp do większych sklepów, browarów, licznych zabytków i muzeów.

Gospodarze dbają też o zapewnienie całej gamy rozrywek swoim gościom — można wziąć udział w grupowych wycieczkach, rejsach między wyspami i wędrówkach po parkach narodowych, a indywidualiści mogą wypożyczyć samochód lub rower.