Z każdym dniem zjawisko szerzenia fake newsów w internecie wchodzi na wyższy poziom. Tym razem w sieci krąży grafika, której celem jest zniechęcenie Polaków do pomocy uchodźcom, uciekającym z kraju ogarniętego wojną. Ukazuje ona szereg przywilejów, które rzekomo ma otrzymać ukraińska matka, która uciekła z dwójką swoich dzieci. To jednocześnie wejście w narrację "Ukraińcy nie są tacy biedni, bo okradają nas z naszych przywilejów" - zauważają internauci, przestrzegając się wzajemnie.

O rozwagę apeluje również Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. Każdą informację udostępnianą w sieci, która dotyczy wojny w Ukrainie, dokładnie weryfikujmy i sprawdzajmy jej źródło. Szczególnie w momencie, kiedy chcemy przekazać ją dalej.

Reklama

Zmanipulowane informacje dotyczące pakietu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

Na jednej z grafik przedstawione jest wyliczenie, zgodnie z którym ukraińska matka otrzyma kolejno: 500 plus na każde dziecko, 40 złotych na utrzymanie na każdą osobę oraz mieszkanie komunalne w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Dodatkowo, zgodnie z tą nieprawdziwą informacją, Polski Fundusz Rozwoju miał przekazać 650 nowych mieszkań z wyposażeniem dla uchodźców ukraińskich.

Z wyjaśnieniem pospieszyła Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. Wszystkie informacje, zawarte w grafice, są zmanipulowane.

"Świadczenie pieniężne przyznawane będzie osobom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy. To istotne wsparcie finansowe dla wielu Polaków. Mieszkania komunalne nie są przekazywane uchodźcom z Ukrainy zamiast Polakom. Natomiast miejsca noclegu udostępniane przez PFR to rozwiązanie tymczasowe, które ma zapewnić schronienie uciekającym przed wojną. Mieszkania w przyszłości będą przekazane Polakom" - tłumaczy NASK.

Uwaga na fake newsy dotyczące wojny w Ukrainie. Te informacje to nieprawda!

Ołena Zełenska skomentowała nagranie Agaty Dudy. Mówi o Polakach

Kobiety transpłciowe nie mogą wyjechać z Ukrainy

Ołena Zełenska o Brigitte Macron. "Prawdziwa przyjaciółka"

Ich mężowie pojechali na wojnę, one walczą w domach. "Najgorsza jest ta niewiedza" Od momentu ataku Rosji na Ukrainę liczba rozpowszechnianych w internecie nieprawdziwych informacji, której celem jest uderzenie w uchodźców i ukraiński rząd, staje się coraz większa. Autorami zalewających sieć fake newsów są opłacani ludzie, najczęściej fachowcy w swojej branży. Jednym z przykładów może być Internet Research Agency - pod niewinną nazwą kryje się największa fabryka rosyjskich trolli.

Grafika, na której zestawione zostają przywileje polskiej matki i ukraińskiej, która uciekła z kraju ogarniętego wojną, od kilku dni szaleje w internecie, budząc niepokój. Każda kolejna, zawarta w niej informacja jest jednak nieprawdziwa.

"Świadczenie (500 plus) obecnie mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce i jest ono przyznawane na zasadach obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie.



To 40 zł dostanie Polska matka lub każdy inny Polak, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni.

Od 16 marca mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów. Wnioski składać należy w gminach, wzory wniosków będą dostępne 14 marca" - tłumaczy na Facebooku Katarzyna Dyńska-Kukulska, autorka bloga MatkoweLove.

Zdjęcie Uchodźcy na Dworcu Głównym w Krakowie / Marek Lasyk/REPORTER / East News

Zobacz również: Apel do ukraińskich kobiet. Oto, jak nie dać się oszukać

"Celem tworzenie sztucznych podziałów w społeczeństwie"

Autorka bloga podkreśla dodatkowo, iż o tym, czy uchodźcy otrzymają mieszkanie komunalne decyduje każdy włodarz miasta indywidualnie. "Na przekazanie takich mieszkań zdecydowała się np. Warszawa, gdzie napływ uchodźców jest olbrzymi. Nie podjęły takich decyzji natomiast Gdańsk czy Łódź, ze względu na brak wolnych mieszkań komunalnych lub ich stan techniczny.

PFR nie przekazało a czasowo bo na ok. pół roku udostępniło 650 lokali dla ok. 2500 uchodźców. Dodajmy, że udostępniło 650 lokali spośród puli 3,5 tyś gotowych mieszkań" - pisze.

"Prosimy o weryfikowanie treści umieszczanych w Internecie. Część z nich może mieć za zadanie sztuczne wywołanie negatywnych emocji w stosunku do uchodźców i jednoczesny zmanipulowany podział polskiego społeczeństwa" - apeluje NASK.

***

Zobacz również:

Wróżka przepowiedziała śmierć Władimira Putina? Nie ona jedyna!

Rosyjska blogerka płacze z powodu odcięcia Instagrama. „To całe moje życie, moja dusza”

Rosyjscy żołnierze kradną kury z ukraińskiego kurnika