Polska wróżka przepowiedziała przyszłość Putina. Zobaczyła jego śmierć w kartach

Wojna w Ukrainie, sankcje w Rosji i jedno imię i nazwisko - Władimir Putin - to tematy, które od ponad dwóch tygodni są bez przerwy poruszane na całym świecie.

Co przepowiedział Nikola Tesla? Geniusz, który znał przyszłość

Głośna przepowiednia z Ukrainy. Mówi o przyszłości kraju

Proroczy list z 1969 roku. Napisała go 11-latka

"Nagła śmierć pierwszego bohatera". Co zobaczył Nostradamus? Agresja Rosji na Ukrainę wywołała bunt i niedowierzanie w wielu krajach na całym świecie. Trudno także w takiej sytuacji pominąć temat osoby, która stoi za decyzją o tym brutalnym ataku - Władimira Putina.

Wiele osób stara się teraz dowiedzieć o tej osobie jak najwięcej i co ważniejsze, przewidzieć jego kolejne kroki. Osoby ze świata ezoteryki sięgają wręcz do swoich nadprzyrodzonych zdolności, by dowiedzieć się jak będzie wyglądać przyszłość Putina.

Jedną z tych osób jest polska wróżka, Anna Kempisty, która od lat zajmuje się wróżeniem z kart i przewidywaniem przyszłości. W jednym ze swoich nagrań, które publikuje na TikToku, wróżka uspokoiła Polaków odnośnie przyszłości Polski w obecnym konflikcie Rosji i Ukrainy:

Reklama

"Putin nie zaatakuje Polski. Mamy bardzo bezpieczne karty i sprawdziłam to na samym początku, zanim ta wojna jeszcze wybuchła. Ukraina wygra tę wojnę, ale będą pewne mankamenty w tym zwycięstwie" - powiedziała Anna Kempisty, prezentując karty.

To nie koniec tego, co wróżka zobaczyła w swoich kartach. Odniosła się także ona do... śmierci Władimira Putina:

"Putin nie umrze we własnym łóżku. Analizowałam jego datę urodzenia i ta data właśnie to potwierdza. Do tego karty pokazują, że też pozbawi się jakiejś posiadłości, którą ktoś wysadzi w powietrze".

TikTok

Gruzińskie wróżki nie mają wątpliwości. Los Putina jest już przesądzony?

Nie ona pierwsza z wróżbiarskiego grona mówi o śmierci Putina. Gruzińska astrolożka, Khatuna Noel, także ma coś na ten temat do powiedzenia.

W swojej wypowiedzi astrolożka nawiązała do przeszłości rosyjskich władców, którzy nie kończyli najlepiej swojego panowania.

"W Rosji istnieje rodzaj tradycji 'carskiej': Cesarz Paweł I został zamordowany przez spiskowców 12 marca (1801), Cesarz Aleksander II został zamordowany 1 marca (1881 r.), Stalin zamordowany 5 marca 1953 r. Dodaj teraz dwa do dwóch. Nadszedł właśnie marzec" - napisała Khatuna Noel w poście opublikowanym na Facebook'u.

Z kolei inna Gruzinka, Lelia Kakulia, już kilka lat temu zabrała głos w kwestii Putina. W 2008 roku opublikowała swoją przepowiednie, która może zaskakiwać w obecnej sytuacji:

"Świat nienawidzi Rosji. Że trzeba ją zdemontować i osłabić, wszyscy zdają sobie z tego sprawę i zaczynają się prawdziwe bitwy. Widzę, że Rosja tak zdenerwuje Europę, że surowe sankcje nie pozostaną niezauważone. Poczekajcie chwilę, a wszyscy to zobaczycie".

Lelia Kakulia uparcie wracała rok po roku do swojej wizji odnośnie Rosji. W 2009 roku pojawiły się następujące słowa wieszczki:

"Widzę, jak zdejmowana jest maska polityki amerykańskiej i rosyjskiej, to znaczy trwa otwarta gra polityczna. Bezczelność Rosjan nie będzie miała granic. Rosja próbuje zwrócić świat muzułmański przeciw Ameryce, a także Europie. Rosjanie nie boją się niczego. Światowy kryzys gospodarczy zadał im poważny cios. Mimo ich oświadczeń Rosja nie otrzyma pomocy".

"Widzę wielkie wiece. Cała Rosja wychodzi z hasłami: 'Precz z Putinem!' Ludzie krzyczą, że polityka Kremla niszczy naród rosyjski. [...] W Moskwie zgromadzą się ogromne energie. To bardzo niebezpieczne dla Kremla. To, co zasiejesz, to zbierasz. Więc widzę wielkie niepowodzenia w polityce rosyjskiej...".

Instagram Post

***

Zobacz również:

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce

"Rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy". Reakcje Ukraińców na wojnę

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?