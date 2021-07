Fani influencerki zachwycają się tym zdjęciem. Powód? Pryszcze!

Życie i styl

Izzie Rodgers to modelka, która na Instagramie podejmuje temat samoakceptacji. Zamieszcza zdjęcia, prezentujące jej walkę z trądzikiem. Influencerka udowadnia, że temat ciałopozytywności nie dotyczy jedynie rozmiaru ubrań i kształtu sylwetki. Zaznacza, że osoby dotknięte problemami skórnymi nie mają łatwego życia i bardzo często są obiektem kpin i żartów. Pod postami Rodgers fanki dziękują za to, co robi i dzielą się swoimi historiami.

Zdjęcie Izzie Rodgers, pokazując swoje zmagania z trądzikiem, podejmuje polemikę z Instagramowym kultem doskonałości / Instagram