Przerwa świąteczna w szkołach, zarówno podstawowych jak i średnich rozpocznie się 23 grudnia 2022 roku, w piątek i potrwa aż do 1 stycznia 2023 roku, w niedzielę. Uczniowie pójdą ostatni raz do szkoły 22 grudnia, ale raczej nie będą mieć już wtedy lekcji. W większości polskich szkół odbywają się bowiem wtedy szkolne wigilie i opłatkowe spotkania.

To jednak nie koniec wolnego! W tym roku Święto Trzech Króli wpada bowiem 6 stycznia, w piątek, a że jest to dzień dzień ustawowo wolny od pracy i szkoły, to dzieci i młodzież będą mogli liczyć na kolejny długi weekend.

Ferie zimowe 2023. Kiedy wypadają?

Już w trzecim tygodniu stycznia 2023 roku rozpoczną się także ferie zimowe. Jak co roku, obowiązywać będzie podział na województwa:

16 - 29 stycznia 2023 roku ferie będą mieć województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia - 5 lutego 2023 roku odpoczywać będą uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

30 stycznia - 12 lutego 2023 roku ferie będę mieć województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 - 26 lutego 2023 roku odpoczną uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Jak wypadają święta w tym roku? Kiedy wziąć wolne?

W przeciwieństwie do uczniów, w grudniu tego roku pracownicy nie mogą liczyć na wiele wolnego - święta wypadają bowiem wyjątkowo niefortunnie. Wigilię świętować będziemy 24 grudnia, w sobotę, a Boże Narodzenie w niedzielę. W niedzielę wypada także 1 stycznia 2023 roku, więc nie będziemy mogli odebrać wolnych dni za te święta.

Na szczęście, już kilka dni później, 6 stycznia w piątek świętować będziemy Trzech Króli. Pracownicy również mogą więc liczyć wtedy na długi weekend!

