Fatalne prognozy pogody na Boże Narodzenie. Mowa o przerwach w dostawie prądu i paraliżu w ruchu drogowym i lotniczym

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Do Polski dotarła odwilż, co oznacza, że w niektórych regionach kraju termometry wskazują nawet 10 kresek powyżej zera. I choć taka stabilna pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni, to już prognozy na święta są bardzo niepokojące. Jeden z serwisów pisze nawet o czekającym nas „pogodowym armagedonie”.

Zdjęcie Prognozy pogody na zbliżające się święta są bardzo niepokojące / 123RF/PICSEL