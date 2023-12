Zostawianie zimą w samochodzie pewnych przedmiotów może nas dosłownie drogo kosztować. Ujemna temperatura i nasze zapominalstwo, to idealna mieszanka do powstania małej katastrofy. Zatem jakich rzeczy absolutnie nie powinniśmy zostawiać w aucie podczas zimy?

Urządzenie elektroniczne

Wchodzisz do domu po pracy i przypominasz sobie, że zostawiłeś w aucie laptopa? Myślisz - niech leży, jutro i tak jadę do pracy. Popełniasz kosztowny błąd. Po pierwsze - laptop pozostawiony w samochodzie to doskonała okazja dla złodzieja. Po drugie - nawet jeśli komputer nie trafi do jego rąk, to pozostawienie go na noc może skutkować awarią sprzętu.

Reklama

Niskie temperatury, a już na pewno ujemne, zdecydowanie obniżają sprawność baterii w takich urządzeniach jak m.in. laptop. Ponadto, jeśli komputer spędzi mroźną noc w samochodzie, a ty od razu go uruchomisz, to może wówczas dojść do zwarcia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż pod obudową laptopa przez noc zgromadzi się wilgoć, która nie zdąży odparować.

Czytaj także: Nie odśnieżyłeś auta? Mandat może znacznie uszczuplić portfel

Zdjęcie Bardzo niska temperatura panująca w aucie może doprowadzić do uszczuplenia naszego portfela / 123RF/PICSEL

Napoje gazowane

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na pranie tapicerki samochodowej, zawsze podczas zimy zabieraj z pojazdu butelki i puszki z napojami. Ujemna temperatura doprowadzi do zamarznięcia płynu, a ten, jak dobrze wiemy, zwiększy swoją objętość. Pokłosiem takiego stanu rzeczy będzie rozsadzenie butelki lub puszki i wydostanie się zamarzniętego napoju wprost na kanapę, siedzenia i podsufitkę.

Warto wiedzieć: O tym musisz pamiętać myjąc samochód zimą. W przeciwnym razie zniszczysz lakier

Gitara

W zasadzie dotyczy to wszystkich instrumentów muzycznych wykonanych z drewna. Zamarznięte drewno ma tendencje do kurczenia się i pękania. W przypadku gitary zostawionej na noc zimą w samochodzie ryzykujemy, że ujemna temperatura nieodwracalnie uszkodzi instrument.

Zdjęcie Zimą nie zostawiajmy w aucie m.in. sprzętu elektronicznego i butelek / 123RF/PICSEL

Leki i żywność

Produkty w postaci leków i żywności zawsze powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Medykamenty zostawione w zimnym samochodzie na kilka lub kilkanaście godzin mogą stracić swoje właściwości, lub ulec zniszczeniu.

Z kolei pozostawienie w bagażniku samochodu siatki z zakupami i narażenie produktów spożywczych na kontakt z ujemną temperaturą sprawi, że niektóre warzywa i owoce stracą na swojej jakości, a część z nich nie będzie nadawała się do spożycia.

Czytaj również: Jak umyć samochód podczas mrozu? Bez tych wskazówek ani rusz!