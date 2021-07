Kim był jasnowidz Filipek z Dolnego Śląska?

Filip Fediuk zwany Filipkiem, przyszedł na świat w 1907 roku w małej wsi Hostów, nieopodal Tarnawicy Polnej na Ukrainie.

Szybko okazało się, że mężczyzna przejawia niezwykłe zdolności jasnowidzenia.

We wsi, w której potem mieszkał, w Starym Waliszowie, na Dolnym Śląsku, gdzie trafił po II wojnie światowej, uznawany był za odmieńca i samotnika.

Sam niechętnie pomagał swoim darem przybyszom, a odwiedzali go ludzie z różnych stron Polski.



Jasnowidz Filipek przewidział powódź tysiąclecia i koronawirusa?

Nic w tym dziwnego, bo jego dar stał się tematem do rozmów mieszkańców Dolnego Śląska i okolic. Najsłynniejsza jego przepowiednia jednak sprawdziła się dopiero po jego śmierci, bo w 1997 roku.



Wówczas Dolny Śląsk nawiedziła powódź tysiąclecia. Na terenie Polski zginęło wówczas 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów.



Dokładnie przewidział to właśnie Filipek. Stało się to w 1975 roku. Przebywał on wówczas w salonie fryzjerskim, gdzie inni klienci dyskutowali wówczas o wielkiej burzy, która przeszła poprzedniej nocy nad Bystrzycą Kłodzką. Jasnowidz postanowił dołączyć do dyskusji i powiedział:



"Kiedy spotkają się trzy siódemki, kataklizm przyjdzie – wówczas i wilk się wody w Kłodzku napije..." - przewidział Filipek, zaskoczywszy zebranych słowami.

Reklama

W 1997 roku było jasne, co dokładnie jasnowidz miał na myśli. Trzy siódemki pojawiły się w dacie powodzi - 7 lipca 1997 roku. Wyjaśniło się również, co oznaczał wilk w przepowiedni Filipka. Woda, która zalała Kłodzko, sięgnęła kamiennego wilka na elewacji budynku przy ul. Grottgera.



Okazuje się, że jego słowa mogły dotyczyć także tego, co dzieje się obecnie w Polsce i na całym świecie.



"W roku dwóch dwudziestek, w czasie zarazy będą chcieli wybory robić, a ich pierwszy sekretarz pomrze przed majem, a Polacy ich od władzy pogonią. Chytry ksiądz odejdzie w niesławie, a kościół znów się z ludem zbrata. Zaraza do lata ustąpi i w trzech się naraz miastach trojaczki urodzą" - Spisał słowa Filipka jego znajomy w 1984 roku.

Trudno o bardziej precyzyjne słowa. Jasnowidz przewidział zarazę, a nawet narodziny trojaczków w trzech miastach, które przyszły na świat w tym roku w Opolu, Lublinie oraz w Szczecinie.



Podobnie jak inni wizjonerzy, Filipek snuł wizje końca świata i III wojny światowej. Opisywał tę wojnę, jako najstraszniejszą ze wszystkich, jakie widział świat.

Zdjęcie O rzeźbie wilka nad bramą tego budynku w Kłodzku miał mówić jasnowidz Filipek w swojej słynnej przepowiedni o powodzi tysiąclecia / Marek Bazak / East News

Wideo Ekologicznie: Deszczówka i jej niewykorzystany potencjał

***

Zobacz także:



Anton Johansen przeraża przepowiednią! Będzie wojna?



Krzysztof Jackowski przekazał fatalne wieści! Podał datę, kiedy stanie się najgorsze!